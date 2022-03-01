Втрати ворога за 5 днів війни – 200 танків, 850 ББМ – Генштаб

Керівництво українських збройних сил підкреслило, що має достатній запас гранатометів та засобів ППО, щоб знищити армію ворога.

Втрати російських сил, що вторглися на українську територію, за перші 5 діб війни становили майже 200 танків і близько 850 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму Facebook.

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"А тисячі NLAW і Javelin усі чекають свого часу. Дякуємо нашим закордонним партнерам за підтримку та позицію", — кажуть представники українського Генштабу.

ЗСУ також повідомили про якісь "подарунки для іммігрантів", і сказали, що їм буде "тепло і добре". Про що конкретно йшлося в повідомленні, поки що не зрозуміло.

Раніше Фокус повідомляв, що, за інформацією Генштабу України, російські військові дезертують і здаються в полон. Війська РФ на всіх напрямках було зупинено українською армією.