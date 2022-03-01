В рядах армии РФ падает моральный дух из-за сопротивления украинцев, — Пентагон

По информации журналистов, Пентагон владеет информацией о падении морального духа среди российских военнослужащих, которые принимают участие в полномасштабном вторжении в Украину.

Моральный дух в ряде российских подразделений падает из-за сопротивления, которое оказывают Вооруженные силы Украины и гражданские лица. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США на брифинге, отвечая на вопрос CNN.

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По его словам, Пентагон владеет информацией о падении морального духа среди российских военнослужащих, которые принимают участие в полномасштабном вторжении в Украину.

"Они опять же не ожидали сопротивления, которое они собирались получить, из-за чего в результате пострадал их боевой дух. Значительное число российских военных сил, используемых для вторжения в Украину, — это призывники, очень молодые люди, призванные на службу", — продолжил представитель Минобороны США.

Военный топ-чиновник на брифинге подчеркнул, что часть военнослужащих РФ, которых задействовали для операции против Украины, не слишком хорошо подготовлены. Некоторые российские срочники, по данным Пентагона, вовсе не знают, что командование планирует их использовать для полномасштабного вторжения.

"Украинцы также имеют в своем распоряжении боевую мощь. Я думаю, что россияне были удивлены тем сопротивлением украинцев. Считаю, что россияне не слишком довольны логистикой и обеспечением. Но мы не знаем точно, почему у них возникли такие проблемы", — подчеркнул представитель Пентагона.

Собеседник из Минобороны также заявил, что США не планируют закрывать небо над Украиной. Такое решение в Пентагоне объясняют тем, что Вашингтон, объявляя бесполетную зону над нашей страной, будет вынужден стать участником полномасштабного военного конфликта.

"Президент Соединенных Штато сказал, что мы не собираемся воевать в Украине. Если вводить бесполетную зону — это приведет к тому, что вы ввязываетесь в эту войну. Этого (закрытие неба над Украиной — ред.) просто не произойдет", — подытожил представитель Пентагона на брифинге.

Ранее Генштаб ВСУ обнародовал потери российских оккупантов за пять дней войны. По данным командования, украинская армия уничтожила почти 200 вражеских танков и около 850 боевых бронированных машин.

Также сообщалось, что на Донбассе около 40 тысяч человек остались без еды и электричества из-за массированных обстрелов со стороны России. Только за одни сутки оккупанты ранили 22 мирных жителя.