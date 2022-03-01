Около 40 тысяч человек из-за обстрелов остались на Донбассе без еды и электричества, — МВД
По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, на востоке страны сложная гуманитарная ситуация, поскольку оккупанты не дают эвакуировать местное население.
На Донбассе из-за массированных обстрелов со стороны российских войск около 40 тысяч украинцев остались без еды и электричества. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.
По его словам, на Мариупольском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия и войска России не дают эвакуировать местное население из ряда населенных пунктов.
Монастырский отметил, что в Мариуполе, Сартане, Волновахе и Талановке сейчас сложная гуманитарная ситуация — около 40 тысяч гражданских лиц остались без еды и электричества.
"Но российская сторона не дала ответа на эвакуацию населения", — продолжил глава МВД.
Помимо этого, как утверждает Денис Монастырский, критическая ситуация в населенном пункте Буча Киевской области, и Украина использует все международные инструменты для урегулирования войны.
"Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся города", — резюмировал Монастырский, комментируя действия властей для нормализации ситуации в ряде населенных пунктов.
Руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко, в свою очередь, сообщил, что российские войска за 1 марта на Донбассе ранили 22 гражданских лиц. По его словам, наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Мариуполе — госпитализировали 21 человека. Еще один был ранен в Опытном.
"Всего за шесть дней россияне убили 33 наших мирных земляка. Каждый преступник ответит!", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли автобусы, которые направлялись в Волноваху для эвакуации мирного населения. Водители и координаторы не пострадали, а атаку войск РФ переждали в убежище.
27 февраля сообщалось. что оккупанты зашли в Бердянск и пытаются взять в окружение прифронтовой Мариуполь.