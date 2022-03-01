Мариуполь непрерывно обстреливают оккупанты, — глава Донецкой ОГА

По словам Павла Кириленко, в городе повреждена критическая и коммунальная инфраструктура. Город непрерывно обстреливают войска России.

О непрерывных обстрелах Мариуполя заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. По его словам, сильно повреждена критическая и коммунальная инфраструктура города. Об этом говорится в Facebook чиновника.

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"Рашисты намеренно разрушают объекты критической и коммунальной инфраструктуры: один из залпов они нанесли по коммунальному предприятию "Коммунальщик", поставив под угрозу городское хозяйство, обеспечивающее жизнедеятельность города", — сказал Кириленко.

Сколько погибших в городе, в настоящее время неизвестно, поскольку в Мариуполе идут постоянные обстрелы.

Ранее Фокус сообщал, что Мариуполь берут в клещи, а сам город готовится к обороне. Дома в Мариуполе непрерывно трясло от звуков взрывов.