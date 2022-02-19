"Дома трясло от звука взрывов": жители Мариуполя о ночных боях на фронте (видео)

Мариупольцы рассказали Фокусу, что до них не доносились звуки обстрелов уже долгое время, однако в ночь с 18 на 19 февраля взрывы были слышны даже с закрытыми окнами.

Мариуполь (Донецкая область) находится в 15-20 км от зоны проведения Операции объединенных сил. Из-за обострения ситуации на фронте жители разных районов города просыпались ночью от канонады. Фокус связался с местными жителями, чтобы узнать, как минула ночь в прифронтовом городе.

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Согласно данным штаба ООС на 11:00, с начала суток российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских военных 25 раз. Из них 23 раза — из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг открывал огонь по населенному пункту Широкино из 120-мм минометов и по Водяному из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Широкино находится в 15-20 км от Мариуполя. Водяное — в 15 км по прямой.

[ + – ] Водяное и Широкино находятся в 20 км от Мариуполя Фото: Фокус

Фокус связался с жителями Мариуполя, чтобы узнать, как прошла ночь в городе. Журналист Юлия Гаркуша рассказала нам, что жители микрорайона "Восточный" всегда очень хорошо слышали звуки войны, особенно в 2015-2016 годах. По ее словам, можно было проснуться в 3 часа ночи от звуков выстрелов и "лежать пол ночи и думать — от нас или от них?". Сейчас она проживает в Приморском районе, который находится дальше от линии фронта.

"Позвонила маме, она говорит — не спим с середины ночи, вышли на улицу, но вот честно, я бы скорее всего спала, потому что привыкли. Так громче обычного, но если у тебя новые окна или ты живешь где-то в центре, и у тебя нет войны, ты ее и не слышишь", — рассказывает журналистка.

По мнению Юлии, Россия дальше так и будет "кошмарить" мирное население небольших городов и сел по всей линии фронта. Вместе с тем она выражает уверенность, что враг на Мариуполь, Харьков или Киев "не попрет".

"Вокруг Мариуполя крепкая линия обороны, я видела как ее строили воочию", — подытожила Юлия в комментарии Фокусу.

Журналист Фокуса также связался с жительницей микрорайона "Восточный" Анной Андрющук. Она рассказывает, что до этого дня все было спокойно и выстрелов она не слышала.

"Этой ночью я проснулась в 4 утра-ночи от громких взрывов. Даже с закрытым окном были сильно слышны выстрелы и взрывы. От взрывной волны весь дом трясло. Это очень пугает. Таких взрывов было где-то три-пять. Между ними паузы", — рассказала Анна.

Она также добавила, что, по ее ощущением, прилеты "были в нашу сторону, а не от нас".

Напомним, с 17 февраля ситуация на Донбассе существенно обострилась. Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую, под обстрел попал детский сад. Затем огонь открыли по Врубовке, где обстреляли лицей и жилые дома. За сутки было зафиксировано около 60 обстрелов.

18 февраля из ОРДЛО начали эвакуацию местного населения в Россию из-за якобы готовящейся атаки Украины. А уже сегодня, 19 февраля, главари оккупационных формирований объявили всеобщую мобилизацию.