Боевики "Л/ДНР" объявили всеобщую мобилизацию (документ)

Главари обоих оккупационных администраций подписали "указы". При этом в ОРЛО запретили выезд мужчин от 18 до 55 лет, а также разрешили изымать транспорт или другое имущество у организаций и предприятий.

Главари оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" подписали "указы" о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Первым о проведении мобилизации объявили оккупанты в ОРДО. Главарь Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающих на оккупированных территориях, чтобы они стали на защиту своих семей с оружием в руках. Перед этим так называемый "Народный совет" ОРДО принял на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании закон о всеобщей мобилизации.

"Осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе, и поставку техники для обеспечения нужд Вооруженных Сил, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва", — сообщается в "указе" оккупантов ОРДО.

[ + – ] "Указ" о мобилизации в ОРДО

После этого главарь "ЛНР" Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации на неподконтрольных Украине территориях Луганской области.

[ + – ] "Указ" о мобилизации в ОРЛО [ + – ] "Указ" о мобилизации в ОРЛО

Мужчинам оккупированных территорий возрастом от 18 до 55 лет запрещается выезд. Для нужд "обороны" пророссийским боевикам разрешили изымать транспорт и другое имущество у предприятий, учреждений и организаций.

Экономику обоих формирований переводят на функционирование в военное время.

Напомним, 18 февраля оккупанты ОРДЛО объявили о проведении массовой эвакуации жителей в Россию из-за "угрозы вторжения" Украины. Позднее главарь "ДНР" Пушилин заявил, что ситуация на Донбассе идет к широкомасштабной войне. В ВСУ призвали жителей оккупированных территорий не эвакуироваться из-за угрозы провокаций.

Президент США Джо Байден заявил, что РФ приняла решение о вторжении в Украину. Путин планирует атаковать Киев, за что сразу же поплатится санкциями Запада.