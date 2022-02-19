Бойовики "Л/ДНР" оголосили загальну мобілізацію (документ)
Ватажки обох окупаційних адміністрацій підписали "укази". При цьому в ОРЛО заборонили виїзд чоловіків віком від 18 до 55 років, а також дозволили вилучати транспорт чи інше майно в організацій та підприємств.
Ватажки окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" підписали "укази" про загальну мобілізацію. Про це повідомляє РІА “Новости”.
Першим проведення мобілізації оголосили окупанти в ОРДО. Ватажок Пушилін звернувся до всіх чоловіків, які мешкають на окупованих територіях, щоб вони стали на захист своїх сімей зі зброєю в руках. Перед цим так звана "Народна рада" ОРДО ухвалила на надзвичайному позачерговому пленарному засіданні закон про загальну мобілізацію.
"Здійснити заклик громадян, які перебувають у запасі, та постачання техніки для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань та органів у обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву", — повідомляється в "указі" окупантів ОРДО.
Після цього ватажок "ЛНР" Пасічник також підписав указ про загальну мобілізацію на непідконтрольних Україні територіях Луганської області.
Чоловікам окупованих територій віком від 18 до 55 років забороняється виїзд. Для потреб "оборони" проросійським бойовикам дозволили вилучати транспорт та інше майно у підприємств, установ та організацій.
Економіку обох формувань переводять на функціонування у воєнний час.
Нагадаємо, окупанти ОРДЛО оголосили про проведення масової евакуації мешканців до Росії через "загрозу вторгнення" України. Пізніше ватажок ДНР Пушилін заявив, що ситуація на Донбасі йде до широкомасштабної війни. У ЗСУ закликали жителів окупованих територій не евакуюватись через загрозу провокацій.
Президент США Джо Байден заявив, що РФ ухвалила рішення про вторгнення в Україну. Путін планує атакувати Київ, за що одразу ж поплатиться санкціями Заходу.