Бойовики "Л/ДНР" оголосили загальну мобілізацію (документ)

Ватажки обох окупаційних адміністрацій підписали "укази". При цьому в ОРЛО заборонили виїзд чоловіків віком від 18 до 55 років, а також дозволили вилучати транспорт чи інше майно в організацій та підприємств.

Ватажки окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" підписали "укази" про загальну мобілізацію. Про це повідомляє РІА “Новости”.

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Першим проведення мобілізації оголосили окупанти в ОРДО. Ватажок Пушилін звернувся до всіх чоловіків, які мешкають на окупованих територіях, щоб вони стали на захист своїх сімей зі зброєю в руках. Перед цим так звана "Народна рада" ОРДО ухвалила на надзвичайному позачерговому пленарному засіданні закон про загальну мобілізацію.

"Здійснити заклик громадян, які перебувають у запасі, та постачання техніки для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань та органів у обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву", — повідомляється в "указі" окупантів ОРДО.

[ + – ] "Указ" про мобілізацію

Після цього ватажок "ЛНР" Пасічник також підписав указ про загальну мобілізацію на непідконтрольних Україні територіях Луганської області.

[ + – ] "Указ" про мобілізацію до ОРЛО [ + – ] "Указ" про мобілізацію до ОРЛО

Чоловікам окупованих територій віком від 18 до 55 років забороняється виїзд. Для потреб "оборони" проросійським бойовикам дозволили вилучати транспорт та інше майно у підприємств, установ та організацій.

Економіку обох формувань переводять на функціонування у воєнний час.

Нагадаємо, окупанти ОРДЛО оголосили про проведення масової евакуації мешканців до Росії через "загрозу вторгнення" України. Пізніше ватажок ДНР Пушилін заявив, що ситуація на Донбасі йде до широкомасштабної війни. У ЗСУ закликали жителів окупованих територій не евакуюватись через загрозу провокацій.

Президент США Джо Байден заявив, що РФ ухвалила рішення про вторгнення в Україну. Путін планує атакувати Київ, за що одразу ж поплатиться санкціями Заходу.