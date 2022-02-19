Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, — Байден (відео)

Кремль, за словами президента США, може напасти на багатомільйонний Київ, за що одразу ж поплатиться санкціями з боку Вашингтона та союзників по ЄС.

Росія не відмовлялася від плану по вторгненню в Україну, і застосовує певну тактику проти Києва, звинувачуючи його в обстрілах на Донбасі та "геноциді" місцевого населення. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи на брифінгу 18 лютого.

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За словами американського лідера, в Україні спостерігається ескалація збройного конфлікту через обстріл російсько-окупаційних військ.

Джо Байден під час брифінгу заявив, що Росія не відмовилася від плану по вторгненню і може піти на захоплення багатомільйонного Києва.

"Ми думаємо, що вони нападуть на Київ, в якому проживає 2,8 млн осіб. Ми говоримо про це не тому, що хочемо цей конфлікт, а для того, щоб усунути будь-які приводи, які можуть бути використані росіянами для виправдання своїх дій. Якщо Росія так вчинить — це буде війна, яку вона сама обрала. Ми не будемо відправляти військових в Україну для проведення будь-яких військових дій, але ми продовжуємо підтримувати Україну", — продовжив президент.

Американський лідер вкотре пригрозив Росії санкціями у разі, якщо Кремль зважиться на військову операцію проти України. Байден також зазначив, що Москва може зробити вибір між війною та стражданнями або дипломатією, яка врегулює конфлікт на Донбасі.

"Росія погодилася на зустріч Лаврова і Блінкена 24 лютого в Європі. Якщо Росія здійснить військові дії до цієї дати — це буде очевидно, що вони зачинили двері перед дипломатією, і обрали війну. Вони заплатять високу ціну за це!", — додав американський лідер.

Представник агентства Bloomberg поцікавився, чи правильно український президент Володимир Зеленський вчиняє, вирушаючи на Мюнхенську конференцію безпеки в умовах можливого вторгнення РФ.

"Він повинен сам ухвалити це рішення. Я говорив із Зеленським, можливо більше десятка разів. У плані напрацювання дипломатичного рішення, можливо, це і мудре рішення (поїздка Зеленського до Мюнхена — ред.). Але він повинен його ухвалити", — заявив голова Білого дому.

Журналіст попросив Джо Байдена прокоментувати ядерні військові навчання Росії, заплановані на 19 лютого. Американський лідер засумнівався, що президент РФ Володимир Путін використовуватиме ядерну зброю. Водночас американський лідер упевнений, що глава Кремля вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

"Так (Росія вторгнеться в Україну — ред.). Про дипломатію не йдеться... У нас є розвідувальні дані", — підсумував Джо Байден на брифінгу в Білому домі.

[ + – ] Брифінг Джо Байдена про вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 лютого дав брифінг щодо ситуації довкола України. За словами американського лідера, вторгнення РФ призведе до "неймовірних людських страждань", за що Росія поплатиться фінансовими та політичними санкціями.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, як керівники "ЛДНР" випадково розсекретили операцію "Кидок мангуста" проти України.