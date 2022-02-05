"Зловісне посилання": РФ планує провести "ядерні навчання" в лютому 2022, — Financial Times.

На думку журналістів, навчання у РФ із застосуванням ядерного озброєння мають стати попередженням країнам НАТО про невтручання Альянсу у російсько-українські відносини.

У Конгресі США вважають, що Російська Федерація найближчим часом планує провести військові навчання з використанням ядерної зброї. Про це повідомляє Financial Times.

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За даними видання, подібні навчання будуть проведені як попередження країнам Північноатлантичного альянсу, щоб унеможливити втручання НАТО у разі вторгнення РФ в Україну.

"Про плани Путіна провести ядерні навчання розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі та директор національної розвідки Авріл Хейнс 4 лютого під час виступу в Палаті представників за зачиненими дверима", — пише Financial Times.

Російські навчання з випробуванням запуску балістичних ракет наземного та морського базування, а також з повітря зазвичай проходять восени, але цього року Кремль хоче провести навчання у середині лютого. Конгресмени вважають, що таке рішення пов'язане із демонстрацією сили перед вторгненням в Україну.

"Проведення навчань, що співпадають із вторгненням, стане потужним нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил Москви", — зазначає видання.

Експерт з ядерної зброї з Гудзонського інституту у Вашингтоні Ребекка Гайнріхс вважає, що подібні кроки з боку Москви можуть стати "неймовірно провокаційним та зловісним посилом", якщо за ними підуть повномасштабні військові дії проти України.

Видання зазначає, що на даний момент Росія має ядерний потенціал, що складається з 4500 ядерних боєголовок. Варто зазначити, що за даними низки ЗМІ цей показник може досягати до 6400 ядерних боєголовок. У той же час, видання Sipri опублікувала порівняльну таблицю військового потенціалу країн ядерного клубу. За цими даними РФ володіє другим за кількістю боєголовок ядерним потенціалом у світі, який у 2021 налічував загалом 6255 боєголовок.

Раніше повідомлялося, що представник МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив про залучення країн-членів НАТО до відпрацювання застосування ядерної зброї щодо Росії. За його словами, НАТО розмістило близько 200 авіабомб сімейства В61 у 5 країнах Альянсу, які не мають ядерної зброї.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму виступі заявив, що у випадку, якщо ядерні держави не зможуть домовитись, у світі може початися третя світова війна, яку планета не переживе.