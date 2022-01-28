"Вирішується доля людства": Лукашенко заявив про загрозу ядерної війни

Якщо ядерні держави не домовляться, розпочнеться третя світова війна, яку планета не переживе, вважає білоруський президент.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час звернення до народу та парламенту заявив, що якщо країни, які мають ядерну зброю, не зможуть дійти угод, почнеться третя світова війна, яку планета не переживе. Відео звернення білоруського лідера транслює на YouTube інформагентство "БелТА".

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За словами Лукашенка, світ переживає час переформатування у сферах політики, економіки та культури. У нових умовах повсюдно підвищується рівень агресії до критичної точки, а всі миротворчі ініціативи лягають під сукно.

"Великі ядерні держави намагаються побудувати нові домовленості, розуміючи, що третю світову планета навряд чи зможе пережити", — сказав Лукашенко.

Президент Білорусі вважає, що поки що ці країни не можуть знайти компроміс, а громадську думку поступово готують до судження про неминучість нової глобальної війни.

"По суті, вирішується доля людства. Або нові домовленості, або подальша ескалація та нова світова війна", — наголосив білоруський президент.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив дві умови, за яких нова війна неминуча – пряма агресія проти республіки та напади на Російську Федерацію.

Білорусь планує розмістити контингент своєї армії в прикордонних з Україною регіонах. За словами Лукашенка, це пов'язано з тим, що "українці почали стягувати туди війська", які складаються з "націоналістів-радикалів".