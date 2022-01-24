"Хочемо захистити кордон": Білорусь розмістить контингент своєї армії поряд із Україною (відео)
Як аргумент президент Олександр Лукашенко навів відомості про те, що Україна нібито стягує до кордонів Білорусі підрозділи "націоналістів-радикалів".
Влада Білорусі планує розгорнути контингент білоруської армії біля кордонів із Україною у зв'язку з тим, що "українці почали стягувати туди війська". Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі із головою Держприкордонкомітету республіки.
За його словами, Білорусь уже давно говорила про свої плани провести спільні навчання на прикордонних територіях, які мають розпочатися в лютому цього року.
"Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... Ми просто хочемо захистити наш південний кордон", — сказав Лукашенко.
Він додав, що ситуація на кордонах, у тому числі з Україною, постійно ускладнюється, оскільки в прикордонних районах концентруються українські війська.
"Політикам варто звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордонах Латвії, Литви, Польщі, а й України. Українці почали стягувати туди війська, не розумію, чому", — заявив Лукашенко.
Варто зазначити, що російські та білоруські збройні сили на півдні Білорусі проведуть спільні навчання "Союзна рішучість — 2022", у межах яких будуть відпрацьовані механізми протистояння збройним силам заходу та півдня.
За словами білоруського лідера, на західних рубежах республіки, а саме в країнах Прибалтики та Польщі, зосереджено понад 30 тисяч військових із технікою та озброєнням. А з боку України відбувається нарощування сил Національної гвардії, що складаються із "націоналістів-радикалів".
"Це ще дужче, ніж натівські військовослужбовці, і це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни", — заявив Лукашенко.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Союзна держава не хоче війни, але якщо Захід продовжуватиме свої агресивні дії, то буде жорстка відповідь. Білоруський президент сказав, що в разі стягування військ НАТО до кордонів і запровадження санкцій, Росія та Білорусь "ломонуть так, що мало не здасться!".