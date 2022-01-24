"Хочемо захистити кордон": Білорусь розмістить контингент своєї армії поряд із Україною (відео)

Як аргумент президент Олександр Лукашенко навів відомості про те, що Україна нібито стягує до кордонів Білорусі підрозділи "націоналістів-радикалів".

Влада Білорусі планує розгорнути контингент білоруської армії біля кордонів із Україною у зв'язку з тим, що "українці почали стягувати туди війська". Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі із головою Держприкордонкомітету республіки.

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За його словами, Білорусь уже давно говорила про свої плани провести спільні навчання на прикордонних територіях, які мають розпочатися в лютому цього року.

"Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... Ми просто хочемо захистити наш південний кордон", — сказав Лукашенко.

Він додав, що ситуація на кордонах, у тому числі з Україною, постійно ускладнюється, оскільки в прикордонних районах концентруються українські війська.

"Політикам варто звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордонах Латвії, Литви, Польщі, а й України. Українці почали стягувати туди війська, не розумію, чому", — заявив Лукашенко.

Варто зазначити, що російські та білоруські збройні сили на півдні Білорусі проведуть спільні навчання "Союзна рішучість — 2022", у межах яких будуть відпрацьовані механізми протистояння збройним силам заходу та півдня.

За словами білоруського лідера, на західних рубежах республіки, а саме в країнах Прибалтики та Польщі, зосереджено понад 30 тисяч військових із технікою та озброєнням. А з боку України відбувається нарощування сил Національної гвардії, що складаються із "націоналістів-радикалів".

"Це ще дужче, ніж натівські військовослужбовці, і це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Союзна держава не хоче війни, але якщо Захід продовжуватиме свої агресивні дії, то буде жорстка відповідь. Білоруський президент сказав, що в разі стягування військ НАТО до кордонів і запровадження санкцій, Росія та Білорусь "ломонуть так, що мало не здасться!".