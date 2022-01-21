"Ломанем так, мало не покажется!": Лукашенко застеріг Захід від нападок на Союзну державу

За словами президента Білорусі, країни ЄС всіляко намагаються поставити Союзну державу на межу виживання, залякуючи, погрожуючи та запроваджуючи санкції.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав військові об'єкти у Лунинецькому районі (Брестська область), де пізніше дав пресконференцію журналістам. За словами президента, Союзна держава не хоче війни, але якщо Захід продовжуватиме свої агресивні дії, то буде жорстка відповідь. Про це повідомляє Белта.

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Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь вибудовують свої рубежі з метою захисту, причому не лише встановивши паркан на кордоні, а й "дорогу систему безпеки на південних рубежах". При цьому президент Білорусі наголосив, що вони (Союзна держава) не хочуть війни, бо це жахливо для всіх, а не лише для військових.

На думку президента Білорусі, Україна перебуває під зовнішнім керуванням, а в самій країні намагаються стерти пам'ять про слов'янську єдність. Через це вони змушені реагувати та захищати 1500 км спільного кордону.

Також Лукашенко сказав, що якщо проти Союзної держави почнуть стягувати війська, ставити на межу виживання різними санкціями, залякувати, то Білорусь і Росія "ломанем так, что мало не покажется!"

"Тому з нами не треба зв'язуватись. Нас неможливо перемогти. І за духом ми люди такі, що неможливо перемогти, і за територією: від Бреста до Владивостока вже багато хто пробував, ми пам'ятаємо. Чим закінчилося — зрозуміло. Тому не треба нас смикати. Ми нікому на город не ліземо, у нас достатньо землі. Дай боже її утримати і освоїти. Ось наші цілі. Але ще раз повторюю, якщо хтось не збагнув: мало не здасться. Я не погрожую, я просто попереджаю: борони вас господь!" — заявив президент.

Нагадаємо, у Білорусі пройдуть спільні з РФ навчання "Союзна рішучість 2022" біля кордонів України та країн НАТО. Вони спрямовані на відпрацювання "певного сценарію". У їхніх межах дослідники CIT вже виявили військовий табір РФ із "Ураганами" за 40 км від українського кордону. Військові перебувають у місці, де проведення навчань не анонсувалося.

Раніше Олександр Лукашенко звинуватив Україну у стягуванні військ до кордонів "націоналістів-радикалів".