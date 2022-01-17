"Відпрацювання певного задуму": Лукашенко анонсував навчання біля кордонів України разом з РФ

За словами президента Білорусі, ситуація біля кордонів залишається напруженою, тому будуть проведені маневри "Союзна рішучість-2022" на "білоруському балконі".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував проведення спільних із Росією навчань на кордоні з Україною та країнами Євросоюзу: Польщею, Литвою, Латвією та Естонією. Про це повідомляє Белта.

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За словами Лукашенка, ситуація навколо Білорусі залишається напруженою, тому він ще в грудні минулого року домовився з Путіним про проведення навчань. Їхня назва "Союзна рішучість-2022".

"Ми домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі — це теж кордон Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання", — сказав Олександр Лукашенко.

На них, за словами президента, відпрацюють "певний задум спільного навчання" у протистоянні із силами Заходу у вигляді Польщі та країн Балтії та півдня — Україною. Старт навчань запланований на лютий, але конкретної дати наразі немає. З Росією вже узгоджено всі деталі.

У Генштабі Білорусі заявили, що Польща розгорнула понад 20 тис. військових, а в країнах Балтії понад 15 тисяч військових і силовиків біля кордонів. А Україна в межах операції "Полісся" розгорнула понад 10 тисяч військових. У Білорусі вважають, що ці дії є безпідставними, тому вони змушені реагувати.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Україна накопичує біля кордонів Білорусі "націоналістів-радикалів". Це, на думку президента, "краще військ НАТО".

Раніше нинішній президент Білорусі заявив, що білоруська нація сформувалася в СРСР, а часи Речі Посполитої були етноцидом.