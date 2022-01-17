"Дужче за війська НАТО": Лукашенко заявив про накопичення Україною "націоналістів-радикалів" на кордоні

Виходячи із ситуації на білоруському кордоні, буде проведено навчання з Росією. На них відпрацьовуватимуть протидію Україні та країнам ЄС.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нарощує військовий контингент на кордоні для боротьби з мігрантами. Про це повідомляє Белта.

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Під час заслуховування доповіді про майбутні спільні навчання Збройних сил РФ і Білорусі, Лукашенко заявив про нарощування українських військ біля своїх кордонів. За його словами, у межах української операції "Полісся" залучено вже до 10 тисяч військових, що свідчить про нарощування військового контингенту.

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще дужче, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від Державного кордону нашої країни", — заявив Лукашенко.

Він також додав, що мігранти не підуть до України навіть у "страшному сні", а ось із України, навпаки, люди біжать до Білорусі.

Виходячи з цього, Росія проведе навчання з Білоруссю на півдні (кордон з Україною) та на заході (ЄС). На навчаннях, за словами президента Білорусі, відпрацьовуватимуть певний задум у протистоянні Україні та країнам Балтики. Навчання планують розпочати у лютому, а точна дата поки що не визначена. Водночас усі питання з Кремлем уже обговорені.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що операцію з "миротворцями" ОДКБ він вигадав разом із Путіним буквально за годину. Також нинішній президент заявив, що білоруська нація сформувалася в СРСР, а часи Речі Посполитої були етноцидом.