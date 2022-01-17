"Похлеще войск НАТО": Лукашенко заявил о накоплении Украиной "националистов-радикалов" на границе

Исходя из ситуации на белорусской границе, будут проведены учения с Россией. На них будут отрабатывать противодействие Украине и странам ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент на границе для борьбы с мигрантами. Об этом сообщает Белта.

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Во время заслушивания доклада о предстоящих совместных учений Вооруженных сил РФ и Беларуси, Лукашенко заявил о наращивании украинских войск у своих рубежей. По его словам, в рамках украинской операции "Полесье" привлекли уже до 10 тысяч военных, что свидетельствует о наращивании военного контингента.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны", — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что мигранты не пойдут в Украину даже в "страшном сне", а вот из Украины наоборот люди бегут в Белорусь.

Исходя из этого Россия проведет учения с Беларусью на юге (граница с Украиной) и на западе (ЕС). На учениях, по словам президента Беларуси, будут отрабатывать определенный замысел в противостоянии Украине и странами Балтики. Учения планируют начать в феврале, а точная пока еще не определена. Вместе с этим все вопросы с Кремлем уже обговорены.

Напомним, Лукашенко заявил, что операцию с "миротворцами" ОДКБ он придумал вместе с Путиным буквально за час. Также нынешний президент заявил о том, что белорусская нация сформировалась в СССР, а времена Речи Посполитой были этноцидом.