Лукашенко: белорусская нация сформировалась в СССР, а времена Речи Посполитой были этноцидом

Лукашенко заявил, что Беларусь не будет переписывать свою историю, но умалчивать факты также никто не собирается, даже если они задевают чьи-то национальные чувства или амбиции.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, как нация, сформировалась во времена СССР. Об этом он сообщил на совещании по вопросам реализации исторической политики, пишет ТАСС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему", — заявил Лукашенко.

Период правления Речи Посполитой он предложил считать периодом оккупации Польшей белорусских земель, а также этноцидом народа.

Президент напомнил, что в те времена запрещался белорусский язык, культура, вера. И это не что иное, как уничтожение этнических ценностей и традиций.

"Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность", — подчеркнул политик.

Еще Лукашенко предложил поменять подход к воспитанию молодежи с опорой на факты героических подвигов предков. По его поручению будут определены даты, герои и подвиги, которые стоит увековечить.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что создаст вместе с РФ союзное государство, которое переймет все положительные моменты советских времен.