Лукашенко: Білоруська нація сформувалася в СРСР, а часи Речі Посполитої були етноцидом

Лукашенко заявив, що Білорусь не переписуватиме свою історію, але замовчувати факти також ніхто не збирається, навіть якщо вони зачіпають чиїсь національні почуття чи амбіції.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь як нація сформувалася за часів СРСР. Про це він повідомив на нараді з питань реалізації історичної політики, пише ТАРС.

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"Давайте не забуватимемо, що як нація ми остаточно сформувалися саме за радянських часів. Саме тоді почалася історія білоруської держави. По-справжньому", — заявив Лукашенко.

Період правління Речі Посполитої запропонував вважати періодом окупації Польщею білоруських земель, і навіть етноцидом народу.

Президент нагадав, що на той час заборонялася білоруська мова, культура, віра. І це не що інше, як знищення етнічних цінностей і традицій.

"Магнати на собак міняли білоруських селян. Але народ вижив і зберіг свою самобутність", — наголосив політик.

Ще Лукашенко запропонував змінити підхід до виховання молоді з опорою на факти героїчних подвигів предків. За його дорученням буде визначено дати, герої та подвиги, які варто увічнити.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що створить разом з РФ союзну державу, яка перейме усі позитивні моменти радянських часів.