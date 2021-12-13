Лукашенко анонсував створення з Путіним "нового СРСР" (відео)

За словами білоруського президента, новий союз Білорусі та Росії буде більш просунутим та стабільним.

Під час створення союзної держави Москва та Мінськ проаналізують усі помилки Євросоюзу, а також врахують "усе позитивне", що залишилося після розпаду СРСР. Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.

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Анонсуючи створення "нового СРСР", Олександр Лукашенко заявив, що союз РФ та Білорусі буде більш просунутим та стабільним.

За словами білоруського президента, він з Володимиром Путіним врахує всі помилки Євросоюзу і перейматиме позитивний досвід офіційного Брюсселя.

"Адже ми вийшли з єдиної держави — з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам у майбутньому не знадобиться", — продовжив Олександр Лукашенко в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії.

Президент Білорусі також зазначив, що Мінськ і Москва не ставлять перед собою певних термінів щодо створення союзної держави, і додав, що вони з Володимиром Путіним "йтимуть крок за кроком, вирішуючи проблеми".

[ + – ] Олександр Лукашенко про створення "нового СРСР" із Путіним

Олександр Лукашенко в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії також пригрозив зупинити транзит газу з РФ до Євросоюзу. Президент Білорусі назвав європейських чиновників "безголовими мерзотниками" через новий пакет санкцій щодо Мінська.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін назвав розпад СРСР "розвалом історичної Росії". За словами глави Кремля, події 90-х років минулого століття були "гуманітарною катастрофою", оскільки після розвалу Радянського Союзу 25 млн росіян виявилися "відрізаними від Росії". Володимир Путін також поскаржився, що економічна криза, яка настала після зникнення СРСР з карти світу, змусила його підробляти водієм таксі.