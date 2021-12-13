"Розпад історичної Росії": Путін про розвал Радянського союзу

За словами президента РФ, після падіння Союзу йому навіть доводилося підробляти таксистом через двозначну інфляцію.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він шкодує про розпад СРСР, називаючи цей момент загибеллю "історичної Росії". Про це повідомляє Reuters.

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Як стверджує лідер РФ, після розпаду Радянського союзу Росія перетворилася на іншу країну. 25 млн росіян у країнах, які здобули незалежність, "раптово виявилися відрізаними від Росії". Тож ці події він назвав гуманітарною катастрофою.

"Це був розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз. Ми перетворилися на зовсім іншу країну. І те, що створювалося 1000 років, було значною мірою втрачено", — заявив Путін у документальному фільмі "Росія. Нова історія".

За словами російського президента, після розпаду СРСР розпочалася двозначна інфляція в Росії. Через це Путіну доводилося інколи підробляти таксистом.

Зазначимо, що раніше Путін називав розпад Радянського союзу, керованого з Москви, найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Як зазначають у виданні, нові коментарі показують, що він розглядав це як невдачу російської влади.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія і США зберігають паритет з ядерної зброї, але в організації перспективних розробок Москва лідирує.

Нещодавно президент РФ вступив у суперечку з кінорежисером Олександром Сокуровим, який порушив безліч болючих питань для Москви, зокрема "відпустити всіх, хто більше не хоче жити з нами".