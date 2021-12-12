"У нас приблизний паритет". Путін — про ядерний потенціал РФ і США

Водночас, президент Росії пообіцяв "приємно здивувати наших партнерів" новими засобами боротьби з гіперзвуковою зброєю.

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю у фільмі "Росія. Новітня історія" заявив, що Росія та США щодо ядерної зброї зберігають паритет, а що стосується перспективних розробок у галузі озброєння, Росія займає лідируюче місце у світі. Про це повідомляє "РІА Новини".

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"У нас приблизний паритет із США зберігається і за носіями, і за кількістю боєзарядів, але всеж у наших перспективних розробках ми, безумовно, є лідерами", — заявив Путін.

Під "перспективними розробками" російський президент зокрема мав на увазі гіперзвукову зброю, в модернізації якої Росія, на думку Путіна, знаходиться попереду інших країн світу. За його словами, така зброя рано чи пізно з'явиться у багатьох, але за цей час Росія значно просунеться вперед.

"Мені думається, що ми зможемо приємно здивувати наших партнерів тим, що коли у них ця зброя з'явиться, з великою ймовірністю у нас з'являться засоби боротьби з цією зброєю", – впевнений Путін.

Які гіперзвукові ракети складаються на озброєнні РФ

Балістична ракета "Авангард" здатна розвивати швидкість в 20 разів, що перевищує швидкість звуку. У 2018 році з території Оренбурзької області було здійснено перший офіційний пуск ракети, що розігналася до швидкості 33 тис. км на годину. Бойовий радіус ракети становить близько 10 тис. км. З 2019 року ракетний комплекс "Авангард" прийнято на озброєння РФ, а перший полк, який оснащений цими системами, розташований у Ясненській ракетній дивізії (Оренбурзька область).

[ + – ] Пуск ракети "Авангард"

Ракета гіперзвукового комплексу "Кінжал" — авіаційний варіант ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". При масі бойової частини 500 кг, ракета здатна розвивати швидкiсть близько 15 тис. км на годину. Ракета здатна вражати об'єкти на суші та морі. Перші випробування проводилися 2019 року в Арктиці, де ракету запустили з винищувача МіГ-31К.

[ + – ] винищувач МіГ-31К з гіперзвуковою ракетою "Кинжал"

Гіперзвукова ракета "Циркон" здатна розвивати швидкість, що в 9 разів перевищує швидкість звуку. Перше випробування проводилося в акваторії Баренцевого моря, де ракету запустили з надводного становища з атомного підводного човна. Ракета призначена для ураження наземних статистичних цілей і рухомих надводних.

[ + – ] Пуск ракети "Циркон"

Варто зазначити, що у свою чергу США розробило станцію радіолокації LRDR, здатну виявити балістичні та гіперзвукові ракети. Нова станція, розташована на Алясці, також здатна розрізняти помилкові цілі та реальні ракети.

Конгрес США також планує побудувати на Гаваях радар, який буде здатний виявляти балістичні ракети. Для цього планується виділити 41 млн. доларів на фінансування досліджень і розробок, а також 19 мільйонів доларів на військове будівництво.

Раніше повідомлялося в РФ розробляють модернізацію бомбардувальника Ту-160М з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" і Х-95, що розробляється. Досвідчені зразки нової ракети проходили повітряні випробування.

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 отримає на озброєння гіперзвукову ракету. До кінця 2028 року кількість Су-57 може зрости до 78 одиниць.