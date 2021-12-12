"У нас примерный паритет". Путин — о ядерном потенциале РФ и США

Одновременно президент России пообещал "приятно удивить наших партнеров" новыми средствами борьбы с гиперзвуковым оружием.

Президент России Владимир Путин в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" заявил, что Россия и США по ядерному оружию сохраняют паритет, а что касается перспективных разработок в области вооружения, Россия занимает лидирующее место в мире. Об этом сообщает "РИА Новости".

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"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", — заявил Путин.

Под "перспективными разработками" российский президент, в частности, имел в виду гиперзвуковое оружие, в модернизации которого Россия, по мнению Путина, находится впереди остальных стран мира. По его словам, такое оружие рано или поздно появится у многих, но за это время, Россия значительно продвинется вперед.

"Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", – уверен Путин.

Какие гиперзвуковые ракеты состоят на вооружении РФ

Баллистическая ракета "Авангард" способна развивать скорость в 20 раз превышающую скорость звука. В 2018 года с территории Оренбургской области был осуществлен первый официальный пуск ракеты, которая разогналась до скорости 33 тыс. км в час. Боевой радиус ракеты составляет около 10 тыс. километров. С 2019 года ракетный комплекс "Авангард" принят на вооружение РФ, а первый полк, который оснащен этими системами, расположен в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

[ + – ] Пуск ракеты "Авангард"

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" — авиационный вариант ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". При массе боевой части в 500 кг, ракета способна развивать скорость около 15 тыс. км в час. Ракета способна поражать объекты на суше и море. Первые испытания проводились в 2019 году в Арктике, где ракету запустили с истребителя МиГ-31К.

[ + – ] истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Гиперзвуковая ракета "Циркон" способен развивать скорость в 9 раз превышающую скорость звука. Первое испытание проводилось в акватории Баренцева моря, где ракету запустили с надводного положения с атомной подводной лодки. Ракета предназначена для поражения наземных статистических целей и движущихся надводных.

[ + – ] Пуск ракеты "Циркон"

Стоит отметить, что в свою очередь США разработало радиолокационную станцию LRDR, способную обнаружить баллистические и гиперзвуковые ракеты. Новая станция, расположенная на Аляске, также способна различать ложные цели и настоящие ракеты.

Конгресс США также планирует построить на Гавайах радар, который будет способен обнаруживать баллистические ракеты. Для этого планируется выделить 41 млн долларов на финансирование исследований и разработок, а также 19 миллионов долларов на военное строительство.

Ранее сообщалось в РФ разрабатывают модернизацию бомбардировщика Ту-160М с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и разрабатываемой Х-95. Опытные образцы новой ракеты уже проходили воздушные испытания.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету. К концу 2028 года количество Су-57 может возрасти до 78 единиц.