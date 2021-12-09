"Ракета уже готова": РФ вооружит истребители Су-57 гиперзвуковым оружием

На данный момент в России тестируют новый двигатель для самолета, который повысит его характеристики и позволит оснастить его новым вооружением.

Истребитель 5 поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету в ближайшей перспективе. Об этом сообщил первый зампредседателя коллегии ВПК России Андрей Ельчанинов в интервью для "Интерфакса".

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По словам чиновника, в России планируют завершить испытания истребителя с новым двигателем к 2024 году. Но в целом они продлятся до 2026 года. Испытания с новым двигателем проходят с 2017 года. Он позволит самолету летать на сверхзвуковой крейсерской скорости.

"Поставка самолетов в новом облике запланирована в рамках новой госпрограммы вооружения с 2027 года. Это будет порядка 25 машин из числа 76 в рамках уже заключенного долгосрочного контракта", — рассказал Ельчанинов.

Он также добавил, что Су-57 получит и гиперзвуковое оружие в ближайшей перспективы, ракета для этого уже готова.

В конце прошлого года ВКС РФ получили первый серийный истребитель Су-57. К концу 2028 года их количество должно возрасти до 78 единиц. В войсках создадут для этого три авиационных полка.

[ + – ] Сборочная линия Су-57 Фото: скриншот

Су-57 — это истребитель 5 поколения, который предназначенный для борьбы с воздушными, наземными и надводными целями. Всего создано 11 машин — 10 прототипов и один серийный.

Напомним, до конца года армия РФ должна получить партию из четырех серийных истребителей Су-57. Их производство завершается на заводе Комсомольск-на-Амуре.

Фокус сообщал, что в РФ разрабатывают гиперзвуковую ракеты для бомбардировщика Ту-160.

В июле 2021 был показан новый истребитель Су-75 "Chekmate", который будет соревноваться с китайскими аналогами.