Армия РФ до конца года получит партию из 4 серийных истребителей Су-57 (фото)

В российской армии вместе с этой поставкой будет уже 5 серийных самолетов пятого поколения. При этом испытания продолжаются с ноября 2020 года.

Воздушно-космические силы РФ в декабре получат 4 истребителя Су-57. Об этом сообщает РИА, ссылаясь на источники в ОПК.

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"В декабре в ВКС России с Комсомольска-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57", — заявил источник.

При этом в стране все еще не завершились летно-испытательные полеты первого серийного истребителя Су-57, который поступил в Государственный летно-испытательный центр в ноябре 2020 года.

Су-57 — это истребитель 5 поколения, который предназначенный для борьбы с воздушными, наземными и надводными целями. До конца 2024 года в армию РФ должно поступить 22 многофункциональных истребителя. Всего создано 11 машин — 10 прототипов и один серийный.

Также были показаны кадры по производству истребителей с завода на Дальнем Востоке.

Напомним, в 2018 году Су-57 впервые показали в боевых условиях в Сирии. Тогда они совершили около десятка боевых вылетов.

В июле 2021 был показан новый истребитель Су-75 "Chekmate", который будет соревноваться с китайскими аналогами.