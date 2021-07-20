Легкий и с использованием ИИ. В РФ показали конкурента китайским истребителям (видео)

Воздушное судно 5 поколения призвано заменить устаревшие МиГи, и конкурировать с китайскими аналогами на мировом рынке с советской авиатехникой.

На авиасалоне МАКС-2021 провели презентацию легкого истребителя, разработкой которого занимается компания "Сухой". Об этом сообщает военный отдел Интерфакс-АВН.

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Истребитель получил название "Chekmate". Его максимальная скорость будет составлять 1,8-2 Маха (до 2450 км/ч). Максимальная боевая нагрузка должна составить 7,4 тонны. А дальность полета составит 3000 км.

В "Ростех" заявляют, что аналогов подобной техники у России еще не было. В нем будут использоваться технологии искусственного интеллекта, а также проверенные решения из существующей техники. Поэтому они относят его к самолетам 5 поколения.

Истребитель должен составить конкуренцию китайским легким истребителям, для этого его цена не должна превышать 30 млн долларов. Он должен стать заменой для МиГов в армии.

Сообщается, что первый полет истребителя должен состояться в 2023 году, в следующие два года будет строительство опытных образцов, а к 2026 разработчики обещают запустить установочную партию "Chekmate".

На базе истребителя, по заявлениям разработчиков, можно будет создать как беспилотную версию, так и двухместную.

Напомним, несколько дней назад в сети появились фото нового истребителя, которое презентовали сегодня. Ранее в России завершила очередные испытания беспилотника "Охотник".

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