Легкий і з використанням ШІ. В РФ показали конкурента китайським винищувачам (відео)

Повітряне судно 5 покоління покликане замінити застарілі МіГи, і конкурувати з китайськими аналогами на світовому ринку з радянською авіатехнікою.

На авіасалоні МАКС-2021 провели презентацію легкого винищувача, розробкою якого займається компанія "Сухий". Про це повідомляє військовий відділ Інтерфакс-АВН.

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Винищувач отримав назву "Chekmate". Його максимальна швидкість становитиме 1,8-2 махи (до 2 450 км/год). Максимальне бойове навантаження повинно скласти 7,4 тонни. А дальність польоту складе 3 000 км.

У "Ростех" заявляють, що аналогів такої техніки у Росії ще не було. У ньому будуть використовуватися технології штучного інтелекту, а також перевірені рішення з наявної техніки. Тому він належить до літаків 5 покоління.

Винищувач повинен скласти конкуренцію китайським легким винищувачам, для цього його ціна не повинна перевищувати 30 млн доларів. Він повинен стати заміною для МіГів в армії.

Повідомляється, що перший політ винищувача повинен відбутися в 2023 році, в наступні два роки буде будівництво дослідних зразків, а до 2026 розробники обіцяють запустити установчу партію "Chekmate".

На базі винищувача, за заявами розробників, можна буде створити як безпілотну версію, так і двомісну.

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі зʼявилися фото нового винищувача, який презентували сьогодні. Раніше в Росії завершили чергові випробування безпілотника "Мисливець".

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