Армія РФ до кінця року отримає партію з 4 серійних винищувачів Су-57 (фото)

У російській армії разом із цим постачанням буде вже 5 серійних літаків п'ятого покоління. При цьому випробування продовжуються з листопада 2020 року.

Повітряно-космічні сили РФ у грудні отримають 4 винищувачі Су-57. Про це повідомляє РІА з посиланням на джерела в ОПК.

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"У грудні до ВКС Росії з Комсомольська-на-Амурі авіаційного заводу мають бути передані чотири серійні винищувачі Су-57", — заявило джерело.

При цьому в країні ще не завершилися льотно-випробувальні польоти першого серійного винищувача Су-57, який надійшов до Державного льотно-випробувального центру в листопаді 2020 року.

Су-57 — це винищувач 5 покоління, який призначений для боротьби з повітряними, наземними та надводними цілями. До кінця 2024 року до армії РФ має надійти 22 багатофункціональні винищувачі. Всього створено 11 машин – 10 прототипів і один серійний.

Також було показано кадри з виробництва винищувачів із заводу на Далекому Сході.

[ + – ] Виробництво Су-57

Нагадаємо, у 2018 році Су-57 вперше показали у бойових умовах у Сирії. Тоді вони здійснили близько десятка бойових вильотів.

У липні 2021 року був показаний новий винищувач Су-75 Chekmate, який змагатиметься з китайськими аналогами.