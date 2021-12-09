"Ракета вже готова": РФ озброїть винищувачі Су-57 гіперзвуковою зброєю

Зараз у Росії тестують новий двигун для літака, який підвищить його характеристики та дозволить оснастити його новим озброєнням.

Винищувач 5 покоління Су-57 отримає на озброєння гіперзвукову ракету у найближчій перспективі. Про це повідомив перший заступник голови колегії ВПК Росії Андрій Єльчанінов в інтерв'ю "Інтерфаксу".

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За словами чиновника, у Росії планують завершити випробування винищувача з новим двигуном до 2024 року. Але загалом вони триватимуть до 2026 року. Випробування з новим двигуном відбуваються з 2017 року. Він дозволить літаку літати на надзвуковій крейсерській швидкості.

"Постачання літаків у новому вигляді заплановане у межах нової держпрограми озброєння з 2027 року. Це буде близько 25 машин з числа 76 у межах вже укладеного довгострокового контракту", — розповів Єльчанінов.

Він також додав, що Су-57 отримає і гіперзвукову зброю у найближчій перспективі, ракета для цього вже готова.

Наприкінці минулого року ВКС РФ отримали перший серійний винищувач Су-57. До кінця 2028 року їхня кількість має зрости до 78 одиниць. У військах створять для цього три авіаційні полки.

[ + – ] Складальна лінія Су-57 Фото: скриншот

Су-57 — це винищувач 5 покоління, який призначений для боротьби з повітряними, наземними та надводними цілями. Всього створено 11 машин – 10 прототипів та один серійний.

Нагадаємо, до кінця року армія РФ має отримати партію із чотирьох серійних винищувачів Су-57. Їхнє виробництво завершується на заводі Комсомольськ-на-Амурі.

Фокус повідомляв, що в РФ розробляють гіперзвукову ракету для бомбардувальника Ту-160.

У липні 2021 року був показаний новий винищувач Су-75 "Chekmate", який змагатиметься з китайськими аналогами.