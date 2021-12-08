США построили на Аляске радар для отслеживания гиперзвуковых ракет (фото)

Установка способна обнаруживать разные типы объектов на околоземной орбите, в том числе спутники и баллистические ракеты.

Агентство противоракетной обороны США завершило строительство станции радиолокации LRDR с большой дальностью распознавания баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Строительство станции завершилось, поэтому теперь в США планируют перейти к испытаниям радара LRDR. Установка позволит Пентагону отслеживать такие цели:

баллистические ракеты

гиперзвуковые ракеты

мониторить спутники

объекты на околоземной орбите

Фото: Missile Defense Agency

Следить за спутниками LRDR сможет за счет работы в диапазоне частот от 2000 до 4000 ГГц. Ввести в эксплуатацию радар планируют в 2022 году, а принять на вооружение в 2023. Срок реализации проекта затянулся, ранее озвучивались планы о введении в эксплуатацию в 2020 году.

Важно

Забытая хищная птица: уникальный стелс-истребитель компании Boeing (видео)

Всего в противоракетную оборону США входят три радара дальнего радиуса действия и раннего предупреждения. Разработку LRDR ведет Lochkeed Martin. Радар также имеет особый материал, на основе которого его строили. Вместо традиционного арсенида-галлия использовали нитрид галлия. Это позволило установке потреблять меньше электроэнергии, и замечать цели на большей дальности и высоте.

LRDP способен отличать ложные цели "ловушки" от настоящих ракет. А в дальнейшем и гиперзвуковые ракеты.

Напомним, в сентябре 2020 года у берегов Аляски пролетел стратегический бомбардировщик Ту-160. Штаты назвали такие действия вызовом мировому порядку.