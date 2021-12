Забытая хищная птица: уникальный стелс-истребитель компании Boeing (видео)

В 1990-х в секретной обстановке Зоны 51 группа инженеров из Phantom Works компании McDonnell Douglas разрабатывала и испытывала уникальный стелс-истребитель, известный как Bird of Prey ("Хищная птица"). В отличие от большинства стелс-программ, Bird of Prey, разработанный под кодовым названием YF-118G, не был нацелен на оперативную службу, но элементы, использованные в процессе проектирования и производства, до сих пор находят путь в ангары Дяди Сэма.

Пожалуй, самым долговременным вкладом этого невероятного самолета в оборону Америки стала дерзость замысла, увенчавшаяся успехом. В то время как большинство стелс-программ известны своей высокой стоимостью, Bird of Prey прошел путь от бумажного листа до неба над Зоной 51 за сумму, меньшую, чем сегодняшняя стоимость одного F-35.

Фокус перевел текст Алекса Холлингса – писателя, ветерана морской пехоты, специалиста по внешней политике и анализе оборонных технологий, об одном из любопытнейших экспериментальных самолетов прошлого века.

Стелс-революция. Все началось с Lockheed F-117 Nighthawk

В октябре 1983 года Lockheed F-117 Nighthawk тайно поступил на вооружение ВВС США, став первым в мире эксплуатируемым стелс-самолетом. Хотя Nighthawk носил приставку "F", предназначенную для истребителей, и был широко известен как "стелс-истребитель", на самом деле он вообще не являлся истребителем. Без бортового радара, без пушек и с полезной нагрузкой, ограниченной двумя 90-килограммовыми бомбами, F-117 Nighthawk был штурмовиком, маскирующимся под истребитель. Но следует отдать ему должное: такого штурмовика мир еще не видел.

После десятилетий попыток создания все более быстрых и высотных самолетов для противодействия вражеской противовоздушной обороне Nighthawk стал поворотным пунктом в направлении развития авиационных технологий и доктрины воздушной войны самых могущественных стран мира. По сравнению с F-15 и F-16 Nighthawk был медленным и громоздким, но в мире, где поперечное сечение радара самого маленького американского истребителя составляло 7,62 квадратных метра, F-117 имел поперечное сечение радара всего лишь около 0,28 см в разрезе. Это делало F-117 Nighthawk практически невидимым для вражеских радаров.

Менее десяти лет спустя YF-22 компании Lockheed соревновался с YF-23 компании Northrop за контракт на тактический истребитель для ВВС, что привело к созданию первого в мире настоящего стелс-истребителя. К тому времени у команды Phantom Works компании McDonnel Douglas были свои собственное идеи о стелс-авиации – и человек, который мог помочь в их воплощении.

Алан Вичман: неизвестный первопроходец стелс-авиации

В отличие от высокоэффективных стелс-истребителей компаний Lockheed и Northrop, которые располагали прямым финансированием с налогов, компания McDonnell Douglas самостоятельно оплачивала разработку своего нового стелс-самолета. Чтобы быть уверенным, что все эти деньги не будут потрачены зря, они назначили руководителем работ Алана Вичмана.

Алан Вичман прошел боевое крещение в компании Lockheed Skunk Works, где работал над программой Have Blue и ее преемником – вышеупомянутым F-117 Nighthawk, а затем участвовал в разработке проекта Sea Shadow, нацеленного на создание стелс-кораблей для ВМС США. После того как ВВС отклонили предложение McDonnell Douglas по программе перспективного тактического истребителя в пользу YF-22 от Lockheed и YF-23 от Northrop, McDonnell Douglas наняла Вичмана, чтобы он продолжил работу над скрытными самолетами и помог основать подразделение Phantom Works.

В анналах истории авиации имя Вичмана встречается реже, чем упоминания о других легендарных инженерах того времени, таких как Кларенс "Келли" Джонсон. Журнал Aviation Week назвал его, пожалуй, самым "малоизвестным" инженером в списке "тайных первопроходцев стелс-авиации". Но широкое признание не всегда отражает реальные достижения. На самом деле вклад Вичмана в стелс-авиацию настолько велик, что он получил награду за технические достижения от Национальной ассоциации оборонной промышленности (NDIA) за его работу в области проектирования скрытных самолетов еще до того, как Bird of Prey был рассекречен.

"Благодаря работе Вичмана Соединенные Штаты получили 15-летнее преимущество над потенциальными противниками, которое сохраняется до сих пор, а эффективность его разработок доказана в боевых действиях", — говорится в объяснении к награде.

Phantom Works и программа YF-118G

Работы начались в 1992 году под достаточно безликим названием YF-118G. Команда Вичмана в Phantom Works была вынуждена экономить бюджет, поэтому при разработке нового стелс-самолета они использовали новаторский в то время подход быстрого прототипирования. Вместо того чтобы разрабатывать физические прототипы, подвергать их испытаниям, вносить изменения и выпускать новые прототипы для дальнейших испытаний, команда Phantom Works использовала компьютерное проектирование, моделируя характеристики в соответствии с лучшими вычислительными возможностями того времени. В результате они смогли создать прототипы компонентов, которые были гораздо ближе к конечной модели, чем позволяли предыдущие подходы.

Но это было не единственным проявлением творческого подхода команды YF-118G к созданию нового самолета. Они также использовали передовые цельнокомпозитные конструкции, устранившие многие элементы кузова, которые ухудшали стелс-характеристики самолета. Производство самолетов без существенных зазоров или крошечных щелей между панелями кузова остается одним из самых сложных аспектов стелс-авиации. Утверждают, что российские программы создания стелс-истребителей до сих пор не преодолели эту проблему.

Но Вичман и его команда не собирались изобретать велосипед, поэтому они также использовали как можно больше готовых компонентов, чтобы снизить стоимость и ускорить процесс проектирования. Турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney JT15D-5C, развивающий тягу всего 14,2 кН, больше подошел бы для бизнес-джета Cessna. Катапультное кресло взято с AV-8B Harrier, ручка управления и дроссель – с F/A-18 Hornet, а педали – с A-4 Skyhawk.

Летчик-испытатель ВВС полковник Даг Бенджамин однажды пошутил, что "часы купили Wal-Mart, а система контроля за окружающей средой раньше была феном".

[ + – ] Полковник Даг Бенджамин в самолете Boeing Bird of Prey Фото: Boeing

К 1996 году, через четыре года после начала программы, команда Вичмана получила летающий прототип, готовый доказать эффективность нового подхода. Одномоторная и одноместная демонстрационная модель, построенная ими, была около 14,4 метров в длину – чуть больше, чем F-16 Fighting Falcon. Ее угловатые крылья, похожие на крыло чайки, разительно отличались от других конструкций истребителей, уходя под углом вверх, а затем вниз. Их общий размах составлял всего семь метров, что на три метра короче, чем у F-16. Но самым заметным отклонением от традиционной конструкции истребителя был смешанный корпус крыла и полное отсутствие хвостовой части.

Все детали конструкции соответствовали концепции стелс-самолета, уменьшая радиолокационные, инфракрасные, визуальные и акустические сигнатуры за счет своей формы, использования гибких или подвижных крышек для скрытия щелей, а также за счет того, что двигатель был спрятан глубоко в фюзеляже между изогнутым впускным каналом и инфракрасным и акустическим выхлопным патрубком.

Итоговая странная и агрессивная форма самолета вызывала ассоциации с боевым кораблем клингонов – расы воинов из "Звездного пути", так что ему дали название "Хищная птица" в честь корабля из фильма "Звездный путь III: В поисках Спока".

Рождение Bird of Prey. Хищная птица взмывает в небо

[ + – ] Bird of Prey в полете Фото: Boeing

11 сентября 1996 года Bird of Prey впервые поднялся в небо над озером Грум (также известным как Зона 51) с полковником ВВС Дугом Бенджамином за штурвалом. Подобно своему тезке – хищной птице, маскировавшейся, чтобы скрыться от вражеских звездолетов, – Bird of Prey компании Boeing выполняла свою работу за счет скрытности, а не впечатляющих характеристик.

Полковник Бенджамин оторвал самолет от земли и оставил шасси выпущенными, выявив первую из ряда проблем. Во время испытаний в аэродинамической трубе модель показала хорошие результаты, но все тесты проводились с убранным шасси. Вскоре Бенджамин понял, что сопротивление, создаваемое шасси, по меньшей мере в три раза сильнее, чем они предполагали. У самолета также были проблемы с устойчивостью, тщательно и методично отработанные в последующих полетах.

За следующие три года команда выполнила еще 37 успешных полетов на единственном созданном ими прототипе Bird of Prey, которым управляли Бенджамин и два летчика-испытателя компании Boeing – Руди Хауг и Джозеф В. Фелок III.

Несмотря на бесхвостую конструкцию и крылья чайки, самолет вплоть до своего последнего полета в 1999 году считался аэродинамически устойчивым даже без компьютерной коррекции, которой пользуются современные стелс-истребители.

Имея крейсерскую скорость всего около 483 км в час, этот стелс-самолет был медленнее, чем C-130 Hercules, а его эксплуатационный потолок в 6100 метров означал, что он мог подниматься менее чем на половину высоты P-51 Mustang времен Второй мировой войны. Однако, подобно F-117 Nighthawk, над которым Вичман работал ранее, Bird of Prey не ставил перед собой цели обогнать истребители своего времени. Его задачи были гораздо шире.

Команда Phantom Works не только доказала, что тоже может построить стелс-самолет, но и сумела сделать все это менее чем за 67 миллионов долларов. С поправкой на инфляцию это означает, что Phantom Works Вичмана успешно спроектировала, создала прототип и совершила полет стелс-платформы "с чистого листа" примерно за 111 миллионов долларов, что меньше стоимости покупки одного F-35B сегодня.

[ + – ] The Bird of Prey – уникальная разработка Boeing

"Своевременные инвестиции в опытные технологические образцы, такие как Bird of Prey, позволили компании Boeing встать у истоков трансформации нашей отрасли, – сказал в 2002 году Джим Албо, президент и генеральный директор компании Boeing Integrated Defense Systems. – Мы изменили подход к проектированию и созданию самолетов".

Новые поколения стелс-истребителей. Потомки хищной птицы

В 1999 году Bird of Prey компании Boeing совершил последний полет, но это был еще не конец его истории. Выводы и уроки, извлеченные в ходе программы, вскоре нашли применение в другой платформе, которая совершила свой первый полет всего за несколько месяцев до того, как Bird of Prey был представлен публике в 2002 году; речь о боевом беспилотнике X-45A.

Как и Bird of Prey, X-45A был продуктом команды Phantom Works компании Boeing, но в отличие от своего клингонского кузена, X-45A разрабатывался для автономного полета. По словам компании Boeing, дизайн X-45A был в значительной степени заимствован из программы Bird of Prey. При этом беспилотник перенял у предшественника угловатые элементы дизайна и необычную форму воздухозаборника, препятствующую обнаружению радарами. Кроме того, компания Boeing также использовала некоторые из методов проектирования Bird of Prey при разработке X-32, однако эта модель в итоге проиграла Lockheed Martin в борьбе за контракт Joint Strike Fighter всего через год после закрытия программы Bird of Prey.

[ + – ] Bird of Prey компании Boeing совершил последний полет, но это был еще не конец его истории. Фото: Boeing

Сегодня на вооружении нет ни одной модели, которая ведет прямую родословную от экзотической "Хищной птицы" Алана Вичмана. Возможно, это одна из причин, почему так мало говорят о данной странице американской гонки стелс-технологий, начавшейся в сумерках холодной войны. Но за короткое время в 1990-х годах Phantom Works доказал, что для создания стелс-истребителя не всегда необходимы бездонный бюджет и двадцать лет проволочек – и этот урок с трудом дается Америке спустя десятилетия с тех пор, как "Хищная птица" пронеслась в небе над Зоной 51.

Сегодня единственный построенный Bird of Prey можно увидеть в Национальном музее ВВС США на авиабазе Райт-Паттерсон в галерее современных самолетов. Он расположен прямо над музейным F-22 Raptor.

Об авторе

Алекс Холлингс – писатель, ветеран морской пехоты, специализирующийся на внешней политике и анализе оборонных технологий. Получил степень магистра в области коммуникаций в Университете Южного Нью-Хэмпшира, а также степень бакалавра в области корпоративных и организационных коммуникаций в Государственном университете Фреймингема в США.