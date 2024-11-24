Подлетели к истребителям: тайные дроны "посетили" авиабазы США в Британии

Небольшие БПЛА заметили над авиабазами Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл. Военно-воздушные силы США активно используют объекты, на одном из них стоят истребители F-35A и F-15E.

Неопознанные беспилотники заметили над тремя авиабазами в Великобритании, которые используют Военно-воздушные силы США. Об этом сообщили британской газете The Guardian высокопоставленные военные ВВС.

Небольшие БПЛА были замечены в период с 20 по 22 ноября над авиабазами Лейкенхит, Милденхолл (графство Суффолк), а также над авиабазой Фелтвелл в Норфолке.

Представители ВВС США, использующие эти базы, заявили, что пока неизвестно, следует ли считать беспилотники враждебными. Применялись ли какие-либо защитные действия, не уточняется.

За беспилотными летательными аппаратами активно наблюдали, военачальники пришли к выводу, что дроны не повредили важную инфраструктуру баз и не ранили военных.

"Мы контролируем наше воздушное пространство, работаем с властями принимающей страны и партнерами, чтобы обеспечить безопасность персонала, объектов и активов базы. Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры, в них входят возможности по борьбе с беспилотниками", — отметили в британском Министерстве обороны.

База Милденхолл — это место базирования 100-го авиакрыла дозаправки ВВС США. В Лейкенхите стоят американские истребители F-35A и F-15E, а на базе Фелтвелл в основном осуществляется логистика и предоставляется жилье военнослужащим.

Напомним, Украина подписала с Литвой меморандум о финансировании производства реактивных дронов "Паляниця". Предполагается, что украинский ОПК получит хорошие инвестиции.

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