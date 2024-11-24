Підлетіли до винищувачів: таємні дрони "відвідали" авіабази США в Британії

Невеликі БПЛА помітили над авіабазами Лейкенхіт, Мілденхолл і Фелтвелл. Військово-повітряні сили США активно використовують об'єкти, на одному з них стоять винищувачі F-35A і F-15E.

Непізнані безпілотники помітили над трьома авіабазами у Великій Британії, які використовують Військово-повітряні сили США. Про це повідомили британській газеті The Guardian високопоставлені військові ВПС.

Невеликі БПЛА були помічені в період з 20 по 22 листопада над авіабазами Лейкенхіт, Мілденхолл (графство Суффолк), а також над авіабазою Фелтвелл у Норфолку.

Представники ВПС США, які використовують ці бази, заявили, що поки невідомо, чи слід вважати безпілотники ворожими. Чи застосовувалися якісь захисні дії, не уточнюється.

За безпілотними літальними апаратами активно спостерігали, воєначальники дійшли висновку, що дрони не пошкодили важливу інфраструктуру баз і не поранили військових.

"Ми контролюємо наш повітряний простір, працюємо з владою країни, що приймає, і партнерами, щоб забезпечити безпеку персоналу, об'єктів і активів бази. Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів, до них входять можливості по боротьбі з безпілотниками", — зазначили в британському Міністерстві оборони.

База Мілденхолл — це місце базування 100-го авіакрила дозаправки ВПС США. У Лейкенхіті стоять американські винищувачі F-35A і F-15E, а на базі Фелтвелл здебільшого здійснюється логістика і надається житло військовослужбовцям.

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