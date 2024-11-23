Хто профінансує виробництво українських дронів "Паляниця": відповідь Міноборони

За словами Рустема Умерова, перший транш у розмірі 10 мільйонів євро на виробництво української далекобійної зброї вже погоджено з країною-партнером.

Міністр оборони України Рустем Умеров підписав із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом меморандум, яких передбачає фінансування Литвою виробництва української далекобійної зброї, зокрема реактивних дронів "Паляниця". Про це Рустем Умеров заявив на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що меморандум відкриває нові можливості для литовських інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України, а також сприяє розширенню стратегічного партнерства між Києвом і Вільнюсом.

Рустем Умеров і Лаурінас Кащюнас Фото: Рустем Умеров/Facebook

За словами Рустема Умерова, це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема безпілотників "Паляниця".

Очільник Міноборони наголосив, що Вільнюс уже працює над фіналізацією бюрократичних процедур. Перший транш очікується вже найближчим часом.

"Подякував Литовській Республіці за незмінну допомогу, яку Україна отримує в цей складний час, і особисто пану Кащюнасу за його лідерство на посаді міністра оборони", — написав Рустем Умеров.

Нагадаємо, за даними міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, вартість одного українського безпілотника "Паляниця" становить менше ніж 1 млн доларів.

Зі свого боку журналіст видання "Українська правда" Роман Романюк раніше повідомляв, що дрон "Паляниця" застосовувався під час однієї з атак по окупованому Криму в серпні 2024 року.