Кто профинансирует производство украинских дронов "Паляниця": ответ Минобороны

По словам Рустема Умерова, первый транш в размере 10 миллионов евро на производство украинского дальнобойного оружия уже согласован со страной-партнером.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом меморандум, которых предусматривает финансирование Литвой производства украинского дальнобойного оружия, в частности реактивных дронов "Паляниця". Об этом Рустем Умеров заявил на своей странице в Facebook.

Сообщается, что меморандум открывает новые возможности для литовских инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины, а также способствует расширению стратегического партнерства между Киевом и Вильнюсом.

Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас Фото: Рустем Умеров/Facebook

По словам Рустема Умерова, это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в том числе беспилотников "Паляниця".

Глава Минобороны подчеркнул, что Вильнюс уже работает над финализацией бюрократических процедур. Первый транш ожидается уже в ближайшее время.

"Поблагодарил Литовскую Республику за неизменную помощь, которую Украина получает в это сложное время, и лично господина Кащюнаса за его лидерство на посту министра обороны", — написал Рустем Умеров.

Напомним, по данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, стоимость одного украинского беспилотника "Паляниця" составляет менее 1 млн долларов.

В свою очередь журналист издания "Украинская правда" Роман Романюк ранее сообщал, что дрон "Паляниця" применялся во время одной из атак по оккупированному Крыму в августе 2024 года.