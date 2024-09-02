Первое применение ракеты-дрона "Паляниця" было по военной цели в Крыму, — СМИ

По данным журналистов "Украинской правды", комплексная операция была проведена в августе. Президент Зеленский заявил о применении "Паляниці" в День Независимости.

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Ракета-дрон "Паляниця" была применена во время одной из атак по временно оккупированному Крымскому полуострову в августе 2024 года. Об этом сообщил журналист издания "Украинская правда" Роман Романюк.

По его словам, это была комплексная операция. Предварительно известно, что "Паляниця" успешно поразила цель.

"К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция и, вроде как, успешно цель была "Паляницею" поражена", — заявил Романюк.

Что известно о ракете-дроне "Паляниця"

24 августа президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости заявил об успешном применении нового украинского оружия — украинской ракеты-дрона "Паляниця". Куда именно попала новейшая разработка глава государства не уточнил.

25 августа в Telegram-канале Зеленского был опубликован ролик о "Паляницю". Над этим оружием работали полтора года. Практически вся информация о нем засекречена. Однако известно, что ракета-дрон запускается с наземных платформ, имеет турбореактивный двигатель, а ее стоимость значительно ниже аналогов.

Задача "Паляниці" — уничтожать наступательный потенциал врага на его территории.

Напомним, 28 августа министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что стоимость одной ракеты-дрона составляет менее одного миллиона долларов.

По оценкам авиаэксперта Валерия Романенко, "Паляниця" может летать со скоростью не менее 400 километров в час и подходит для работы по аэродромам.

В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что "Паляницю" нельзя назвать ракетой-дроном, потому что она имеет реактивный двигатель. Он призвал не надеяться на то, что Украина сможет выпускать десятки новых "Паляниць" в день.