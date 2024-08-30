"Жертва пиара": цена одной "Паляницы" достигает 40 млн гривен, — Defense Express (видео)

Эксперт Олег Катков призвал не ожидать, что Украина сможет выпускать десятки новых ракет в день. По его словам, собрать эту разработку "на коленке" не получится.

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Новая украинская разработка "Паляница" стоит десятки миллионов гривен, но в условиях массового производства цена снизится. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Ее называли почему-то ракетой-дроном, это на самом деле огромная ошибка. Это жертва пиара, нейминга. Это — крылатая ракета, максимум реактивный дрон", — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что "Паляницу" нельзя назвать ракетой-дроном, потому что она имеет реактивный двигатель. Он заверил, что производство новой ракеты будет масштабироваться.

"Сейчас "Паляница" стоит примерно один миллион долларов. Будет снижена цена во время массового производства. Но мы должны понять, что если изделие стоит один миллион долларов, это не будет о десятках, сотнях в день их", — предупредил Катков.

По его словам, производство будет ограничено из-за зависимости от определенных деталей и стоимости.

"Это не собрать его на коленке из водопроводных труб и фанеры. Крылатая ракета — это довольно сложное изделие", — уточнил эксперт.

Он добавил, что "Паляница" должна быть оборудована системой навигации, топливом и боевой частью, реактивным двигателем и т.д. Катков отметил, что в мире в целом не так много стран имеют собственные крылатые ракеты.

Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко разобрал вероятные технические характеристики "Паляницы" и рассказал, для каких задач подойдет новая украинская ракета.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров делился, что цена "Паляницы" составляет менее миллиона долларов, но это оружие "изменит правила игры". Министр уточнил, что ВСУ смогут бить там, где враг не ожидает.