"Это изменит правила игры": Федоров рассказал, сколько стоит ракета-дрон "Паляниця"

Михаил Федоров отметил, что территория РФ слишком велика, чтобы ее всю покрывали системы ПВО, а это дает возможность Украине "действовать глубоко в тылу врага".

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Стоимость одной украинской дрона-ракеты "Паляниця" составляет менее 1 млн долларов, но она изменит правила игры. Об этом в интервью Associated Press заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня не ожидает", — сказал Федоров.

Он уточнил, что следующим шагом будет расширение производства, в частности через частный сектор, чтобы еще значительно снизить себестоимость производства.

Из соображений безопасности министр отказался уточнить насколько дальнобойной является "Паляниця" или объем ее производства по состоянию на сейчас.

"Если у нас будет такое оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными", — отметил Федоров.

Ракета-дрон "Паляниця" Фото: United24

Он также подчеркнул, что территория России слишком велика, чтобы ее всю покрывали системы противовоздушной обороны, что дает возможность Украине "действовать глубоко в тылу врага".

В то же время один из неназванных специалистов, который общался с журналистами и который вовлечен в проект ракеты дальнего радиуса действия, заявил, что разработка "Паляницы" началась около 18 месяцев назад "с нуля".

"Это не продолжение старого советского проекта", — подчеркнул специалист.

По его словам, ракета-дрон имеет твердотопливный ускоритель, который разгоняет ее, а затем реактивный двигатель.

В материале Associated Press также отмечается, что новое оружие было долгосрочной целью Украины, которую создавали из-за крайней необходимости, поскольку Россия доминирует в небе с начала полномасштабного вторжения, а западные союзники Украины не позволяют бить их дальнобойным оружием по территории России.

Напомним, 24 августа Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили новый украинский дрон-ракету "Паляниця".

25 августа Владимир Зеленский рассказал о первом боевом применении "Паляницы" и отметил, что ее разработали, чтобы уничтожать наступательный потенциал врага.