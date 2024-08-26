"Паляниця" против "Шахеда": эксперты назвали плюсы и минусы украинских дронов-ракет

За счет реактивного двигателя БПЛА "Паляниця" может нести большую полезную нагрузку при меньших габаритах, считают эксперты.

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В Украине официально презентовали реактивный беспилотный летательный аппарат "Паляниця", который имеет дальность около 750 км. О преимуществах и недостатках нового оружия по сравнению с дальнобойными дронами типа "Шахед", рассказали эксперты портала Defence Express.

Как отмечают эксперты, одно из преимуществ реактивных дронов — большая скорость. Скорость обычных винтовых БПЛА, как правило, составляет 100-200 км/ч. В свою очередь, реактивный беспилотник может разогнаться до 800-900 км/ч. Такая скорость делает беспилотники менее уязвимыми перед зенитным огнем из пулеметов, зенитными установками, однако не защищает от полноценных ЗРК. Данные БПЛА также невозможно поразить с вертолета, однако они могут стать целью истребителей.

Авторы статьи также указали на то, что скорость влияет на подлетное время к цели. Так, в зависимости от скорости дрона, у противника может быть 3 ч, 45 мин/ или даже всего 20 мин/ на то, чтобы вывести самолеты из-под удара или предпринять иные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский показал БПЛА "Паляниця"

Еще одно преимущество реактивных двигателей — более выгодное соотношение массы к тяге. Двигатель занимает меньше места, позволяя увеличить полезную нагрузку ракеты или БПЛА, та также уменьшить их габариты, что влияет на заметность для средств ПВО. Поэтому реактивный беспилотник длинной 5 м и размахом крыльев 3 м может нести около 500 кг взрывчатки на условные 500 км. Чтобы пропеллерный дрон выполнил такую задачу, он должен напоминать полноценный самолет.

"Паляниця" в первую очередь презентовалась как средство для ударов по российским аэродромам, а это значит, что вопросы подлетного времени и веса боевой части могут быть ключевыми", — отметили в издании.

Среди минусов реактивных двигателей эксперты упомянули их стоимость по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, большая скорость предусматривает более высокие требования ко всей конструкции БПЛА, в частности к надежности и прочности материалов и системам навигации.

В издании подчеркнули, что часто употребляемое определение "ракето-дрон" является не совсем корректным, так как по сути речь идет о реактивном дроне. "Ракето-дрон" должен иметь жидкостно- или твердотопливный ракетный двигатель, тогда как "Паляниця" оснащена турбореактивным двигателем. При этом реактивные БПЛА не являются чем-то совершенно новым. К примеру, Иран производит реактивные дроны Karrar и Shahed-238, а Британия — беспилотный QinetiQ Banshee Jet 80.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Паляниця" создана, чтобы остановить атаки на украинские города корректируемыми авиабомбами — путем ударов по их носителям на военных аэродромах. В зоне ее поражения окажется почти 20 российских аэродромов.

В свою очередь авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что на аэродромах, кроме ударов по самолетам, "Паляниця" способна ударить по другим важным объектам: по складам горюче-смазочных материалов, по складам оружия, по оборудованию для технического обслуживания. Таким образом новый дрон может существенно уменьшить потенциал российских воздушных сил.