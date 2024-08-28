"Це змінить правила гри": Федоров розповів, скільки коштує ракета-дрон "Паляниця"

Михайло Федоров наголосив, що територія РФ занадто велика, щоб її всю покривали системи ППО, а це дає можливість Україні "діяти глибоко в тилу ворога".

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Вартість однієї української дрона-ракети "Паляниця" становить менш як 1 млн доларів, але вона змінить правила гри. Про це в інтерв'ю Associated Press заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні не очікує", — сказав Федоров.

Він уточнив, що наступним кроком буде розширення виробництва, зокрема через приватний сектор, щоб ще значно знизити собівартість виробництва.

З міркувань безпеки міністр відмовився уточнити наскільки далекобійною є "Паляниця" або обсяг її виробництва станом на зараз.

"Якщо у нас буде така зброя, ми будемо почувати себе більш незалежними і впевненими", — зазначив Федоров.

Ракета-дрон "Паляниця" Фото: United24

Він також наголосив, що територія Росії занадто велика, щоб її всю покривали системи протиповітряної оборони, що дає можливість Україні "діяти глибоко в тилу ворога".

Водночас один із неназваних фахівців, який спілкувався з журналістами та який залучений до проєкту ракети дальнього радіуса дії, заявив, що розробка "Паляниці" почалася близько 18 місяців тому "з нуля".

"Це не продовження старого радянського проєкту", — підкреслив фахівець.

За його словами, ракета-дрон має твердопаливний прискорювач, який розганяє її, а потім реактивний двигун.

У матеріалі Associated Press також зазначається, що нова зброя була довгостроковою метою України, яку створювали через нагальну необхідність, оскільки Росія домінує в небі з початку повномасштабного вторгнення, а західні союзники України не дозволяють бити їх далекобійною зброєю по території Росії.

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вперше застосували новий український дрон-ракету "Паляниця".

25 серпня Володимир Зеленський розповів про перше бойове застосування "Паляниці" та зазначив, що її розробили, щоб знищувати наступальний потенціал ворога.