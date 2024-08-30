"Жертва піару": ціна однієї "Паляниці" сягає 40 млн гривень, — Defense Express (відео)

Експерт Олег Катков закликав не очікувати, що Україна зможе випускати десятки нових ракет на день. З його слів, зібрати цю розробку "на колінці" не вийде.

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Нова українська розробка "Паляниця" коштує десятки мільйонів гривень, але в умовах масового виробництва ціна знизиться. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Її називали чомусь ракетою-дроном, це насправді величезна помилка. Це жертва піару, неймінгу. Це — крилата ракета, максимум реактивний дрон", — підкреслив він.

Експерт пояснив, що "Паляницю" не можна назвати ракетою-дроном, бо вона має реактивний двигун. Він запевнив, що виробництво нової ракети буде масштабуватись.

"Зараз "Паляниця" коштує приблизно один мільйон доларів. Буде знижена ціна під час масового виробництва. Але ми повинні зрозуміти, що якщо виріб коштує один мільйон доларів, це не буде про десятки, сотні на день їх", — попередив Катков.

З його слів, виробництво буде обмежене через залежність від певних деталей та вартість.

"Це не зібрати його на колінці з водопровідних труб та фанери. Крилата ракета — це доволі складний виріб", — уточнив експерт.

Він додав, що "Паляниця" має бути обладнана системою навігації, паливом та бойовою частиною, реактивним двигуном тощо. Катков наголосив, що у світі загалом не так багато країн мають власні крилаті ракети.

Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко розібрав ймовірні технічні характеристики "Паляниці" та розповів, для яких завдань підійде нова українська ракета.

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров ділився, що ціна "Паляниці" становить менш як мільйон доларів, але ця зброя "змінить правила гри". Міністр уточнив, що ЗСУ зможуть бити там, де ворог не очікує.