"Паляниця" зможе створювати пастки для літаків РФ: експерт розібрав можливості дрона-ракети

Науковець Валерій Романенко зазначив, що нова українська розробка зможе літати зі швидкістю щонайменше 400 кілометрів на годину. Водночас вага вибухівки та запас палива залежатимуть від завдання БПЛА.

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24 серпня президент Володимир Зеленський презентував новий український дрон-ракету "Паляниця", який вже успішно застосували військові. Його технічні характеристики в інтерв'ю Radio NV розібрав авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Паляниця": носова частина, двигун, навігація та конструкція

Експерт пояснив, що "Паляниця" має носову частину, аналоги якої можна помітити як у дронів з поршневим двигуном, так і у крилатих ракет. Визначити, чи є вона радіопрозорою, по зображенню неможливо.

"Якщо радіопрозора, значить там стоїть радар. Якщо немає, якщо метал, значить інша система наведення", — уточнив Романенко.

Він пояснив, що твердопаливний двигун такий дрон би не розігнав, а рідиннопаливні двигуни вже не випускають. Відомо, що "Паляниця" отримала турбореактивний двигун.

"Тобто ми маємо дрон із реактивним двигуном, реактивний дрон, а не ракета-дрон", — наголосив науковець.

Він припустив, що йдеться про популярний авіамодельний двигун китайського, чеського або німецького виробництва. Водночас бойову частину можна варіювати залежно від завдань — використовувати більше палива для дальності або більше вибухівки для потужності.

Романенко припустив, що "Паляниця" обладнана інерційною навігаційною системою та навігаційною системою з супутниковою орієнтацією. Тоді без донаведення та в умовах протидії РЕБ дрон матиме точність "плюс-мінус кілька сотень метрів".

Конструкція, найімовірніше, металева, але не виключене й застосування вуглепластиків. Останній матеріал — дуже дорогий, тож скоріше йдеться про стандартну підкріплену металеву оболонку.

"Крила можуть бути з вуглепластику, наприклад. А корпус ракети буде, швидше за все, металевий", — пояснив авіаексперт.

З його слів, невеличкі крила та реактивний двигун свідчать про швидкість щонайменше 400 кілометрів на годину.

"Паляниця": на що здатен новий дрон

Якщо новий український дрон виконаний у розмірах Shahed, його швидкість сягатиме 400−450 кілометрів на годину. Розмах крила тоді сягає приблизно 2,4−2,5 метра, і "Паляниця" здатна нести 200 кілограмів вибухівки. Однак реактивний двигун споживає більше палива за поршневий, тому бойова частина може важити понад 120-140 кілограмів.

Якщо ж "Паляниця" за розмірами ближча до Storm Shadow, то характеристики будуть інші. Швидкість сягатиме до 500 кілометрів, а вага бойової частини — понад 300-400 кілограмів.

"Паляниця": які завдання виконуватиме

Романенко пояснив, що запуск з наземної пускової установки зазвичай означає вантажівку. З його слів, в такому разі дрон має отримати ще й стартовий прискорювач, що забезпечує більшу дальність. Тобто прискорювач розганяє БПЛА до потрібної швидкості, і вже після цього починає працювати його власний двигун.

На думку експерта, "Паляниця" підходить для роботи по аеродромах. Якщо цей дрон отримає бетонобійну бойову частину, він буде здатен виводити з ладу злітно-посадкові смуги.

Тобто "Паляниця" зможе на кінцевому етапі робити гірку і пікірувати на ціль з великою швидкістю. Дрон пробиватиме смугу й вибухатиме вже під нею. Так аеродром можна вивести з гри, а потім знищувати на ньому літаки, які вже не можуть злетіти.

Нагадаємо, у Defence Express перевагами дрона "Паляниця" визначили швидкість більш вигідне співвідношення маси до тяги. Водночас аналітики зазначили, що серед недоліків БПЛА — ціна.

Повідомлялося, що в зоні ураження дрона "Паляниця" — майже 20 російських аеродромів. Виробник працює над зниженням вартості БПЛА, яка заявлена як значно нижча за ціну на аналоги.