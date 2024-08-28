"Паляница" сможет создавать ловушки для самолетов РФ: эксперт разобрал возможности дрона-ракеты

Ученый Валерий Романенко отметил, что новая украинская разработка сможет летать со скоростью не менее 400 километров в час. При этом вес взрывчатки и запас топлива будут зависеть от задачи БПЛА.

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24 августа президент Владимир Зеленский презентовал новый украинский дрон-ракету "Паляница", который уже успешно применили военные. Его технические характеристики в интервью Radio NV разобрал авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Паляница": носовая часть, двигатель, навигация и конструкция

Эксперт объяснил, что "Паляница" имеет носовую часть, аналоги которой можно заметить как у дронов с поршневым двигателем, так и у крылатых ракет. Определить, является ли она радиопрозрачной, по изображению невозможно.

"Если радиопрозрачная, значит там стоит радар. Если нет, если металл, значит другая система наведения", — уточнил Романенко.

Он пояснил, что твердотопливный двигатель такой дрон бы не разогнал, а жидкотопливные двигатели уже не выпускают. Известно, что "Паляница" получила турбореактивный двигатель.

"То есть мы имеем дрон с реактивным двигателем, реактивный дрон, а не ракета-дрон", — подчеркнул ученый.

Он предположил, что речь идет о популярном авиамодельном двигателе китайского, чешского или немецкого производства. При этом боевую часть можно варьировать в зависимости от задач — использовать больше топлива для дальности или больше взрывчатки для мощности.

Романенко предположил, что "Паляница" оборудована инерционной навигационной системой и навигационной системой со спутниковой ориентацией. Тогда без донаведения и в условиях противодействия РЭБ дрон будет иметь точность "плюс-минус несколько сотен метров".

Конструкция, скорее всего, металлическая, но не исключено и применение углепластиков. Последний материал — очень дорогой, так что скорее речь идет о стандартной подкрепленной металлической оболочке.

"Крылья могут быть из углепластика, например. А корпус ракеты будет, скорее всего, металлический", — объяснил авиаэксперт.

По его словам, небольшие крылья и реактивный двигатель свидетельствуют о скорости не менее 400 километров в час.

"Паляница": на что способен новый дрон

Если новый украинский дрон выполнен в размерах Shahed, его скорость будет достигать 400-450 километров в час. Размах крыла тогда достигает примерно 2,4-2,5 метра, и "Паляница" способна нести 200 килограммов взрывчатки. Однако реактивный двигатель потребляет больше топлива, чем поршневой, поэтому боевая часть может весить более 120-140 килограммов.

Если же "Паляница" по размерам ближе к Storm Shadow, то характеристики будут другие. Скорость будет достигать до 500 километров, а вес боевой части — более 300-400 килограммов.

"Паляница": какие задачи будет выполнять

Романенко объяснил, что запуск с наземной пусковой установки обычно означает грузовик. По его словам, в таком случае дрон должен получить еще и стартовый ускоритель, обеспечивающий большую дальность. То есть ускоритель разгоняет БПЛА до нужной скорости, и уже после этого начинает работать его собственный двигатель.

По мнению эксперта, "Паляница" подходит для работы по аэродромам. Если этот дрон получит бетонобойную боевую часть, он будет способен выводить из строя взлетно-посадочные полосы.

То есть "Паляница" сможет на конечном этапе делать горку и пикировать на цель с большой скоростью. Дрон будет пробивать полосу и взрываться уже под ней. Так аэродром можно вывести из игры, а потом уничтожать на нем самолеты, которые уже не могут взлететь.

Напомним, в Defence Express преимуществами дрона "Паляница" определили скорость и более выгодное соотношение массы к тяге. В то же время аналитики отметили, что среди недостатков БПЛА — цена.

Сообщалось, что в зоне поражения дрона "Паляница" — почти 20 российских аэродромов. Производитель работает над снижением стоимости БПЛА, которая заявлена как значительно ниже цены на аналоги.