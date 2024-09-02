Перше застосування ракети-дрона "Паляниця" було по військовій цілі в Криму, — ЗМІ

За даними журналістів "Української правди", комплексна операція була проведена у серпні. Президент Зеленський заявив про застосування "Паляниці" у День Незалежності.

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Ракета-дрон "Паляниця" була застосована під час однієї з атак по тимчасово окупованому Кримському півострову у серпні 2024 року. Про це повідомив журналіст видання "Українська правда" Роман Романюк.

За його словами, це була комплексна операція. Попередньо відомо, що "Паляниця" успішно уразила ціль.

"На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена", — заявив Романюк.

Що відомо про ракету-дрон "Паляниця"

24 серпня президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності заявив про успішне застосування нової української зброї — української ракети-дрона "Паляниці". Куди саме поцілила новітня розробка глава держави не уточнив.

25 серпня у Telegram-каналі Зеленського був опублікований ролик про "Паляницю". Над цією зброєю працювали півтора року. Практично вся інформація про неї засекречена. Однак відомо, що ракета-дрон запускається з наземних платформ, має турбореактивний двигун, а її вартість є значно нижчою за аналоги.

Завдання "Паляниці" — знищувати наступальний потенціал ворога на його території.

Нагадаємо, 28 серпня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що вартість однієї ракети-дрона становить менш одного мільйона доларів.

За оцінками авіаексперта Валерія Романенка, "Паляниця" може літати зі швидкістю щонайменше 400 кілометрів на годину і підходить для роботи по аеродромах.

Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що "Паляницю" не можна назвати ракетою-дроном, бо вона має реактивний двигун. Він закликав не сподіватися на те, що Україна зможе випускати десятки нових "Паляниць" на день.