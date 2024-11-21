Не Mini-Taurus: розкрито назву БПЛА, які Україна отримає від Німеччини (фото)

За даними журналістів, ЗСУ отримають від Німеччини не HX-2 Karma, а простіші та дешевші дрони-камікадзе AQ100 Bayonet.

Німеччина вперше поставить Силам оборони дрони-камікадзе, яким німецька компанія Helsing має надати додаткові можливості. Йдеться про дрони AQ100 Bayonet від американського виробника Terminal Autonomy, повідомляє Spiegel.

За даними порталу, цього року ЗСУ отримають кілька сотень дронів AQ100 Bayonet. Загалом Україна замовила в оборонної компанії Helsing 4000 таких безпілотників. Це перші дрони-камікадзе, які Німеччина поставить Україні. До цього Берлін постачав українській армії тільки розвідувальні безпілотники.

Дрон AQ100 Bayonet Фото: Terminal Autonomy

Як зазначають журналісти, раніше у ЗМІ виникла плутанина щодо типу БПЛА, які німецький уряд збирається передати Україні. Так, газета Bild повідомила з посиланням на свої джерела про постачання дрона, званого в професійному середовищі Mini-Taurus. Видання також опублікувало фото дорогого дрона-камікадзе HX-2 Karma власної розробки Helsing, яким керує штучний інтелект.

Однак, за даними Spiegel, ідеться про простіший і дешевший дрон-камікадзе. AQ 100 Bayonet від Terminal Autonomy являє собою дерев'яний БПЛА, що візуально нагадує масивну модель літака. Для постачань в Україну призначено його поліпшену версію.

Дрон AQ100 Bayonet Фото: Terminal Autonomy

За словами інсайдерів, дрони виробляються в Україні, а компанія Helsing оснащує їх спеціальною системою штучного інтелекту. Це означає, що дрон-камікадзе також може використовуватися в районах, де російські окупанти глушать сигнали GPS за допомогою глушників.

На сайті Terminal Autonomy дрон AQ 100 Bayonet позиціонується як "дешевий баражувальний боєприпас", здатний перевозити камери і датчики, а також нести 4,5 кг вибухівки. Заявлена швидкість БПЛА — до 144 кілометрів на годину, а дальність польоту — 150 кілометрів.

Дрон AQ100 Bayonet Фото: Ангела Меркель и Йенс Шпан

Дрон можна легко запустити вручну, а для зручності транспортування передбачена можливість зняти крила. Згідно з конфіденційною презентацією для інвесторів, отриманою журналістами, базова версія БПЛА коштує 2000 доларів, але це без урахування додаткових можливостей, вбудованих Helsing.

Нагадаємо, 18 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно заявив про намір передати Україні 4 000 керованих боєприпасів.

Раніше також повідомлялося, що низка країн НАТО розробляють нові військово-морські концепції, засновані на морських дронах, щоб відбивати атаки ворожих кораблів і не допускати супротивників у союзні води.