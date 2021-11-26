Космолет Boeing X-40 – предтеча будущих космических сил США

Да, но не в том смысле, в каком вы думаете. Будущее за "множителями силы" – малозаметными, автономными и умными но более дешевыми и легко заменяемыми беспилотными системами, работающими в паре с пилотируемыми истребителями.

X-40A не был первым многоразовым космическим самолетом – сама эта концепция появилась за десятки лет до Space Shuttle. Экспериментальный уменьшенный самолет стал лишь одним из этапов в разработке многоразового космического корабля, который можно было бы использовать для полетов на низкую околоземную орбиту.

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Фокус перевел текст Питера Сучиу – журналиста из штата Мичиган, посвященный будущему космических сил США.

Boeing X-40 – предтеча современного орбитального самолета Boeing X-37

К нашему времени сохранился только один испытательный экземпляр боинга X-40A, который находится в коллекции Национального музея ВВС США в Дейтоне, штат Огайо. Тем не менее, эта почти забытая ныне программа сыграла важную роль в разработке X-37B – многоразового космического самолета ВВС США, который в настоящее время выполняет свою миссию на низкой околоземной орбите.

Нам удалось получить информацию о значении X-40A для разработки X-37B, от Дарольда Б. Каммингса – основателя и президента компании ForzAero. Каммингс имеет 36 патентов в различных областях. В течение своей длительной карьеры он занимался проектированием, анализом, изготовлением и испытанием воздушных судов.

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"Автономная посадка X-40A в 1998 году впервые доказала, что беспилотный космический аппарат с таким низким отношением подъемной силы к тяге и большим углом атаки может безопасно приземлиться", – рассказывает Каммингс.

"Все остальные ключевые технологии, такие как высокотемпературные материалы и надежные двигательные установки, уже были проверены ранее, – добавил он. – X-40A должен был автономно найти взлетно-посадочную полосу, учесть порывы ветра и проложить прямой курс по осевой линии взлетно-посадочной полосы. Крошечные крылья X-40A требовали большого угла атаки для создания подъемной силы при посадке, а это означало, что X-40A будет быстро поворачиваться носом вниз при торможении во время посадки. Для этого требовалась очень точная бортовая система датчиков, обеспечивающая аэродинамически контролируемый плавный поворот носа вниз, чтобы нос не завалился и не разрушил носовое шасси. Все это было реализовано в первом же полете X-40A!".

[ + – ] Челнок космолета X-37B Фото: NASA

X-40A не был первым многоразовым космическим самолетом – сама эта концепция появилась за десятки лет до Space Shuttle. Экспериментальный уменьшенный самолет стал лишь одним из этапов в разработке многоразового космического корабля, который можно было бы использовать для полетов на низкую околоземную орбиту.

Среди других проектов – беспилотный космический самолет X-34, который должен был доставлять грузы и запасы, как и Space Shuttle.

"К сожалению, эта программа была отменена в 2001 году, – рассказывает Каммингс. – Последним воздушным судном из этой серии испытаний является "Dream Chaser" корпорации Sierra Nevada, который в настоящее время представляет собой пилотируемый самолет, как и оригинальный Space Shuttle. НАСА предоставило финансирование для Dream Chaser, и в будущем планируется беспилотная версия, которая будет приземляться автономно, подобно X-40A".

Парашютное недоразумение: были ли у Х-40А стабилизирующий парашют

Один из ключевых моментов в отношении X-40A, который Каммингс хотел бы прояснить, – это давний миф о том, что в беспилотном X-40, построенном в 85-процентном масштабе от X-37 для тестирования аэродинамики и навигационных систем, использовался тормозящий или стабилизирующий парашют.

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Каммингс рассказывает: "У Space Shuttle был большой парашют, который замедлял самолет, а также обеспечивал стабилизирующую силу для удержания его прямо на взлетно-посадочной полосе.

У X-40A не было стабилизирующего парашюта. Парашюты в задней части крыши были установлены на случай, если X-40A потеряет управление или радиосвязь во время летных испытаний. Тогда парашюты развернутся, и X-40A приземлится на развернутые подушки безопасности. В Википедии ошибочно утверждается, что при посадке X-40A развернул парашюты. (Вместо этого) вся скорость и управление на земле во время посадки обеспечивались дифференциальным торможением основных шасси".

Не Х-40 единым: будущее американских стелс-самолетов

Помимо технологии космических самолетов, Каммингс ранее работал над истребителем YF-23 Stealth Fighter – одноместным двухмоторным стелс-истребителем пятого поколения, разработанным для ВВС США в конце 1980-х годов в рамках американской программы Advanced Tactical Fighter (ATF).

Он высказал свои соображения о том, какое новое значение приобретает разработка стелс-самолетов в нынешней геополитической ситуации, когда другие страны – в частности, Китай и Россия – работают над аналогичными проектами.

"Это важный вопрос, потому что с ним связано значительное количество геополитических проблем, – говорит Каммингс. – Способность США проецировать силу сводится к цифрам. Например, с нынешним ограниченным количеством американских стелс-систем будет все сложнее прорываться через перекрывающие друг друга и взаимосвязанные китайские системы обороны".

По этой причине он считает, что в будущем ВВС сосредоточатся на таких "множителях силы", как малозаметные, но более дешевые и легко заменяемые беспилотные самолеты, работающие в паре с пилотируемыми истребителями.

[ + – ] Схема космолета X-37B

"Именно на это сейчас нацелена программа ВВС "Skyborg", – сказал Каммингс. – Лично я считаю, что США пока не собираются запускать еще одну программу пилотируемых стелс-истребителей, а вместо этого будут покупать и постоянно модернизировать F-35, дополняя их стелс-беспилотниками".

Автор статьи благодарит Дарольда Б. Каммингса за то, что он поделился своими знаниями и комментариями о программах X-40B и YF-23.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган, пишущий для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress".