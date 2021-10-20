Реактивная пехота. Джетпаки становятся на вооружение в Юго-Восточной Азии (видео)

Компания JetPack Aviation заявила о первой сделке по продаже своего джетпака JB12 неким "вооруженным силам в Юго-Восточной Азии". Заказ на два JB12 стоимостью около 800 тысяч долларов будет выполнен в течение шести месяцев.

Фокус перевел текст Джозефа Тревитика, ведущего постоянную колонку в военном отделе издания The Drive, посвященный теме реактивных ранцев и их внедрения в вооруженные силы.

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Новинки от JackPack Aviation: персональные джетпаки JB12

JB12 – новейший в линейке персональных джетпаков калифорнийской компании. JackPack Aviation не публикует никаких фотографий или видеоматериалов этой модели: ее конструкция засекречена, потому что основывается на предыдущей модели JB11, предназначенной для военного использования.

Компания утверждает, что JB12 весит около 105 кг, хотя неясно, идет ли речь о весе самого джетпака или его снаряженной массе с полной загрузкой керосина или дизельного топлива. Джетпак оснащен шестью турбореактивными двигателями и способен развивать скорость около 193 км в час. Для сравнения, вес пустого JB11 составляет 52 кг, а максимальная скорость – более 193 км в час, говорится на сайте компании JetPack Aviation.

Оператор JB12 управляет джетпаком с помощью компьютерной системы полета. Среди прочего, она "может обнаружить неожиданное снижение тяги двигателя и автоматически сбалансировать тягу противоположного двигателя", – говорится в прошлогодней статье журнала Vertical.

[ + – ] Демонстрация джетпака в действии. Видео от JetPack Aviation

"Эта сделка показывает, что джетпак JB12 предоставляет силам обороны исключительные возможности для выполнения широкого спектра задач в воздухе. Его маневренность, малый корпус, который помещается в стандартный кейс Pelican, и простота интеграции с нашей платформой Speeder, расширяющей возможности JB12, – вот аргументы в пользу покупки, – заявляет в пресс-релизе основатель и генеральный директор JetPack Aviation Дэвид Мэйман. – Этот заказ – важный шаг для нас, поскольку он подтверждает, что наша программа развития отвечает военным потребностям".

Компания JetPack Aviation была основана в 2016 году, но работа Мэймана по разработке джетпаков началась еще в 1990-х. За эти годы он и другие специалисты провели ряд публичных демонстраций ранних моделей, в том числе рекламный полет вокруг Статуи Свободы в 2015 году на джетпаке JB9.

[ + – ] "Ты можешь летать!" – реклама джетпаков

[ + – ] Джетпак над Гудзоновым заливом – облетает Статую Свободы

Хотя мы не знаем, кто заказчик JB12 и как будет использована эта модель, джетпаки давно считаются перспективными и ценными инструментами для множества военных задач. По своей сути джетпаки, как и другие подобные системы персональной мобильности вроде ракетных поясов и индивидуальных летающих платформ, дают возможность небольшим подразделениям быстро перемещаться из точки в точку.

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В принципе возможности джетпаков полезны в сложных условиях. Речь может идти о быстрой передислокации в ответ на изменения на поле боя, оперативной помощи дружественным силам, а также о новых способах проведения десантных операций на море или рейдах сил специальных операций. Джетпакам найдется применение при ликвидации последствий стихийных бедствий и в других видах оказания гуманитарной помощи, ведь с их помощью персонал сможет быстро проникать в труднодоступные закрытые помещения.

Впрочем, JB12 едва ли стал первой моделью джетпака, которую приобрели или с которой экспериментировали военные. В частности, американские вооруженные силы интересовались джетпаками, реактивными поясами, летающими платформами и другими подобными системами с 1960-х годов.

На видео ниже показаны лишь некоторые из реактивных поясов и других средств индивидуального перемещения на поле боя, которые армия США исследовала в 1960-х.

[ + – ] Джетпаки в армии США – полевые испытания

[ + – ] Джетпаки в армии США – полевые испытания

[ + – ] Джетпаки в армии США – полевые испытания

Для компании JetPack Aviation это первая реальная продажа JB12. Впрочем, ранее компания вступила в Соглашение о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с ВМС США для сотрудничества с некой командой "морских котиков" ВМС США на Западном побережье. CRADA – это механизм, который позволяет американским военным сотрудничать с частными компаниями, исследовательскими институтами и другими организациями без необходимости заключения стандартного контракта. Зачастую цель таких сделок не в деньгах, а скорее в совместном использовании испытательного потенциала и других ресурсов.

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В августе технологический инкубатор AFWERX ВВС США также выбрал Speeder компании JetPack Aviation в качестве одного из 35 предложений, которые примут участие в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе по высокоскоростному вертикальному взлету и посадке (HSVTOL), подробнее о которой можно прочитать здесь. Speeder – это концепция транспортного средства с возможностью скоростного взлета, основанного на опыте компании в создании JB11 и предназначенного для управления одним человеком или беспилотного использования. Военные Юго-Восточной Азии, закупившие пару JB12, также проявили интерес к Speeder для различных потенциальных задач, "включая эксфильтрацию/инфильтрацию, пожаротушение, медицинскую эвакуацию, доставку грузов в зоны активных боевых действий" и многих других, сообщил представитель компании.

[ + – ] Джетпак над мегаполисом

Исторически сложилось так, что ограничения по производительности и выносливости, а также высокая стоимость единицы техники не позволили джетпакам превратиться из новинки в реальное средство ведения войны. Хотя мы не знаем всех технических характеристик JB12, JetPack Aviation утверждает, что JB11, на котором он основан, имеет запас хода всего 10 минут, который к тому же "зависит от веса пилота и давления на высоте". В военном контексте снаряженная масса даже при полетах на короткие дистанции включает в себя различное оружие и другое оборудование.

При максимальной скорости 193 километра в час, 10 минут полета все равно дадут джетпаку запас хода около 32 км, что равно боевому радиусу около 18 км от точки запуска и обратно. Конечно, при определенных обстоятельствах можно было бы выполнять полеты в одну сторону на 32 километра, но это означает, что пилоту придется на какое-то время бросить свой джетпак, стоимость которого исчисляется сотнями тысяч долларов, или каким-то образом заправлять его в полевых условиях.

Также потребуется определенная подготовка персонала, который будет использовать эти джетпаки. Компания JetPack Aviation ранее заявляла, что может обучать людей основам полета на своих джетпаках всего за 10 дней, хотя неясно, как долго компании придется учить операторов их использованию в военных миссиях.

[ + – ] Тренировка пилотов джетпаков

Тем не менее, JetPack Aviation считает, что JB12 открывает джетпакам дорогу к применению в реальных условиях. По крайней мере одна армия в Юго-Восточной Азии согласилась, что эта технология заслуживает внимания. После объявленной сделки мы надеемся больше узнать о том, как первый военный заказчик компании планирует использовать свои джетпаки.