Реактивна піхота. Джетпаки стають на озброєння в Південно-Східній Азії (відео)

Компанія JetPack Aviation заявила про першу операцію з продажу свого джетпака JB12 якимось "збройним силам у Південно-Східній Азії". Замовлення на два JB12 вартістю близько 800 тисяч доларів буде виконано протягом шести місяців.

Фокус переклав текст Джозефа Тревітіка, який веде постійну колонку у військовому відділі видання The Drive, присвячений темі реактивних ранців та їх впровадження в збройні сили.

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Новинки від JackPack Aviation: персональні джетпаки JB12

JB12 — новітній у лінійці персональних джетпаків каліфорнійської компанії. JackPack Aviation не публікує ніяких фотографій або відеоматеріалів цієї моделі: її конструкція засекречена, тому що ґрунтується на попередній моделі JB11, призначеній для військового використання.

Компанія стверджує, що JB12 важить близько 105 кг, хоча незрозуміло, чи йде мова про вагу самого джетпака або його споряджену масу з повним завантаженням гасу або дизельного палива. Джетпак оснащений шістьма турбореактивними двигунами і здатний розвивати швидкість близько 193 км на годину. Для порівняння, вага порожнього JB11 становить 52 кг, а максимальна швидкість — понад 193 км на годину, говориться на сайті компанії JetPack Aviation.

Оператор JB12 управляє джетпаком за допомогою комп'ютерної системи польоту. Серед іншого, вона "може виявити несподіване зниження тяги двигуна й автоматично збалансувати тягу протилежного двигуна", — йдеться в минулорічній статті журналу Vertical.

[ + – ] Демонстрація джетпака в дії. Відео від JetPack Aviation

"Ця угода показує, що джетпак JB12 надає силам оборони виняткові можливості для виконання широкого спектру завдань у повітрі. Його маневреність, малий корпус, який поміщається в стандартний кейс Pelican, і простота інтеграції з нашою платформою Speeder, що розширює можливості JB12, — ось аргументи на користь купівлі, — заявляє в пресрелізі засновник і генеральний директор JetPack Aviation Девід Мейман. — Це замовлення — важливий крок для нас, оскільки він підтверджує, що наша програма розвитку відповідає військовим потребам".

Компанія JetPack Aviation була заснована у 2016 році, але робота Меймана щодо розробки джетпаків почалася ще в 1990-х. За ці роки він та інші фахівці провели ряд публічних демонстрацій ранніх моделей, зокрема рекламний політ навколо Статуї Свободи у 2015 році на джетпаку JB9.

[ + – ] "Ти можеш літати!" — реклама джетпаків

[ + – ] Джетпак над Гудзоновою затокою — облітає Статую Свободи

Хоча ми не знаємо, хто замовник JB12 і як буде використана ця модель, джетпаки давно вважаються перспективними і цінними інструментами для безлічі військових завдань. За своєю суттю джетпаки, як і інші подібні системи персональної мобільності на кшталт ракетних поясів та індивідуальних літальних платформ, дають можливість невеликим підрозділам швидко переміщатися з точки в точку.

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У принципі можливості джетпаків корисні в складних умовах. Може йтися про швидку передислокацію у відповідь на зміни на полі бою, оперативну допомогу дружнім силам, а також про нові способи проведення десантних операцій на морі або рейди сил спеціальних операцій. Джетпакам знайдеться застосування при ліквідації наслідків стихійних лих і в інших видах надання гуманітарної допомоги, адже з їхньою допомогою персонал зможе швидко проникати у важкодоступні закриті приміщення.

Втім, JB12 став першою моделлю джетпака, яку придбали або з якою експериментували військові. Зокрема, американські збройні сили цікавилися джетпаками, реактивними поясами, літальними платформами та іншими подібними системами з 1960-х років.

На відео нижче показані лише деякі з реактивних поясів та інших засобів індивідуального переміщення на полі бою, які армія США досліджувала в 1960-х.

[ + – ] Джетпаки в армії США — польові випробування

[ + – ] Джетпаки в армії США — польові випробування

[ + – ] Джетпаки в армії США — польові випробування

Для компанії JetPack Aviation це перший реальний продаж JB12. Втім, раніше компанія вступила до Угоди про спільні дослідження і розробки (CRADA) з ВМС США для співпраці з якоюсь командою "морських котиків" ВМС США на Західному узбережжі. CRADA — це механізм, який дозволяє американським військовим співпрацювати з приватними компаніями, дослідницькими інститутами та іншими організаціями без необхідності укладення стандартного контракту. Найчастіше мета таких угод не в грошах, а скоріше в спільному використанні випробувального потенціалу та інших ресурсів.

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У серпні технологічний інкубатор AFWERX ВПС США також вибрав Speeder компанії JetPack Aviation в ролі однієї з 35 пропозицій, які візьмуть участь у науково-дослідній та дослідно-конструкторській роботі зі швидкісного вертикального зльоту і посадки (HSVTOL), докладніше про яку можна прочитати тут. Speeder — це концепція транспортного засобу з можливістю швидкісного зльоту, заснованого на досвіді компанії в створенні JB11 і призначеного для управління однією людиною або безпілотного використання. Військові Південно-Східної Азії, які закупили кілька JB12, також проявили інтерес до Speeder для різних потенційних завдань, "включаючи ексфільтрацію/інфільтрацію, пожежогасіння, медичну евакуацію, доставку вантажів у зони активних бойових дій" та багатьох інших, повідомив представник компанії.

[ + – ] Джетпак над мегаполісом

Історично склалося так, що обмеження щодо продуктивності та витривалості, а також висока вартість одиниці техніки не дозволили джетпакам перетворитися з новинки в реальний засіб ведення війни. Хоча ми не знаємо всіх технічних характеристик JB12, JetPack Aviation стверджує, що JB11, на якому він базується, має запас ходу всього 10 хвилин, який, до того ж, "залежить від ваги пілота і тиску на висоті". У військовому контексті споряджена маса навіть при польотах на короткі дистанції включає в себе різну зброю та інше обладнання.

За максимальної швидкості 193 кілометри на годину, 10 хвилин польоту все одно дадуть джетпаку запас ходу близько 32 км, що дорівнює бойовому радіусу близько 18 км від точки запуску і назад. Звичайно, за певних обставин можна було б виконувати польоти в один бік на 32 кілометри, але це означає, що пілотові доведеться на якийсь час залишити свій джетпак, вартість якого обчислюється сотнями тисяч доларів, або якимось чином заправляти його в польових умовах.

Також буде потрібна певна підготовка персоналу, який використовуватиме ці джетпаки. Компанія JetPack Aviation раніше заявляла, що може навчати людей основ польоту на своїх джетпаках усього за 10 днів, хоча незрозуміло, як довго компанії доведеться вчити операторів їх використання у військових місіях.

[ + – ] Тренування пілотів джетпаків

Проте, JetPack Aviation вважає, що JB12 відкриває джетпакам дорогу до застосування в реальних умовах. Принаймні одна армія в Південно-Східній Азії погодилася, що ця технологія заслуговує на увагу. Після оголошеної угоди ми сподіваємося більше дізнатися про те, як перший військовий замовник компанії планує використовувати свої джетпаки.