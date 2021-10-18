Bayraktar Akıncı з двигунами "Мотор-Січ": "снайперська гвинтівка" далекобійністю у 275 км
Крім вражаючих бойових можливостей Akıncı в повітрі, не менш важливою перевагою стане його великий арсенал озброєння класу "повітря-земля". У цьому відношенні справді революційною буде можливість нести кілька варіантів крилатих ракет сімейства SOM, призначених для використання проти ворожих фортифікацій, кораблів або будь-яких інших цілей.
Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!" — Тоді прапороносець у білому одязі вигукнув: "Уперед, кавалькадо!"
Минуло досить багато часу між розробкою нового типу бойових безпілотників (БПЛА) і появою безпрецедентних можливостей для безпілотної війни. Хоча деякі типи БПЛА мали збільшену вантажопідйомність, покращений набір датчиків або підвищену витривалість у порівнянні зі своїми попередниками, в останні роки рідко з'являлися нові типи озброєння, дозволені для використання на БПЛА. Все змінилося з появою Bayraktar Akıncı, який може похвалитися низкою особливостей, які не зустрічалися раніше на жодному іншому типі БПЛА.
Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера і Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, який присвячений ударному БПЛА Bayraktar Akıncı.
Однією з таких особливостей є запуск високоточних крилатих ракет по цілях на відстані більше 275 км. Це стало можливим завдяки інтеграції з крилатими ракетами серії SOM, розробленими турецьким науково-дослідним інститутом оборонної промисловості TÜBİTAK. Через обмеження за розміром і вагою Akıncı може нести тільки одну крилату ракету в єдиному вузлі підвіски, встановленому на фюзеляжі. Проте це на 100% перевищує можливості з перенесення крилатих ракет у будь-якого іншого типу безпілотників у світі.Важливо
Можливість нести ракети SOM — далеко не єдиний козир у рукаві Akıncı. Мабуть, головною інновацією Akıncı стане потенційна можливість використовувати ракети класу "повітря-повітря", у тому числі ІЧ (інфрачервоно)-керовані AAM Bozdoğan, BVRAAM Gökdoğan і AAM малої дальності Sungur (турецький варіант ПЗРК FIM-92 "Стінгер"). Радар AESA Akıncı дозволяє цьому БПЛА автономно вибирати цілі на великій відстані та вражати літаки, які повільно летять, вертольоти та безпілотники противника на відстані до 100 км.
Крім вражаючих бойових можливостей Akıncı у повітрі, не менш важливою перевагою стане його великий арсенал озброєння класу "повітря-земля". У цьому разі справді революційною буде можливість нести кілька варіантів крилатих ракет сімейства SOM, призначених для використання проти ворожих фортифікацій, кораблів або будь-яких інших цілей, що вимагають точного попадання 230-кілограмової вибуховою боєголовкою. Перенесення цих ракет не тільки розширить можливості парку БПЛА, а й вивільнить винищувачі для задач повітряного бою. Це досягнення особливо цінно для Туреччини після її виключення з програми Join Strike Fighter.
Крім перерахованих можливостей для турецьких збройних сил, Туреччина і, зокрема, компанія Baykar отримують унікальний шанс продавати дружнім країнам Akıncı у комплекті з озброєнням — із ракетами SOM. У цьому відношенні в Туреччині практично немає конкурентів.
Оскільки ні Європа, ні Росія, ні Китай, ні США не здатні запропонувати аналогічну можливість, Akıncı напевно захочуть придбати навіть ті країни, які поки що не є покупцями турецької зброї.
З огляду на сумісність Akıncı з різними видами озброєння, держави на кшталт Пакистану або Бразилії, які експлуатують або розробляють власні крилаті ракети, у перспективі зможуть встановити на цей БПЛА свої розробки. Можливість інтеграції на Akıncı іноземних систем озброєння забезпечить безпрецедентну гнучкість, якою не можуть похвалитися традиційні постачальники зброї, такі як США і Китай.
Оскільки багато країн відчувають труднощі з придбанням сучасного озброєння для своїх нещодавно куплених західних літаків, а США та європейські країни часто виявляються не готові поставляти високоточну зброю за політично і/або фінансово прийнятними цінами, поява доступної та надійної альтернативи, безсумнівно, струсоне ринок. Це тільки початок широкого поширення передового озброєння, що використовується спільно з турецькими безпілотними платформами. До сих пір БПЛА можна було використовувати з різними типами високоточних боєголовок, але незабаром йтиметься про крилаті ракети, а незабаром, можливо, і про зброю класу "повітря-повітря". Межі можливостей доступних і недорогих у використанні безпілотників постійно розширюються, так що незабаром у Bayraktar Akıncı не буде відбою від міжнародних замовників.