Bayraktar Akıncı з двигунами "Мотор-Січ": "снайперська гвинтівка" далекобійністю у 275 км

Крім вражаючих бойових можливостей Akıncı в повітрі, не менш важливою перевагою стане його великий арсенал озброєння класу "повітря-земля". У цьому відношенні справді революційною буде можливість нести кілька варіантів крилатих ракет сімейства SOM, призначених для використання проти ворожих фортифікацій, кораблів або будь-яких інших цілей.

Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!" — Тоді прапороносець у білому одязі вигукнув: "Уперед, кавалькадо!" "Акинджілар", Ях'я Кемаль Беятли

Минуло досить багато часу між розробкою нового типу бойових безпілотників (БПЛА) і появою безпрецедентних можливостей для безпілотної війни. Хоча деякі типи БПЛА мали збільшену вантажопідйомність, покращений набір датчиків або підвищену витривалість у порівнянні зі своїми попередниками, в останні роки рідко з'являлися нові типи озброєння, дозволені для використання на БПЛА. Все змінилося з появою Bayraktar Akıncı, який може похвалитися низкою особливостей, які не зустрічалися раніше на жодному іншому типі БПЛА.

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера і Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, який присвячений ударному БПЛА Bayraktar Akıncı.

Однією з таких особливостей є запуск високоточних крилатих ракет по цілях на відстані більше 275 км. Це стало можливим завдяки інтеграції з крилатими ракетами серії SOM, розробленими турецьким науково-дослідним інститутом оборонної промисловості TÜBİTAK. Через обмеження за розміром і вагою Akıncı може нести тільки одну крилату ракету в єдиному вузлі підвіски, встановленому на фюзеляжі. Проте це на 100% перевищує можливості з перенесення крилатих ракет у будь-якого іншого типу безпілотників у світі.

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Можливість нести ракети SOM — далеко не єдиний козир у рукаві Akıncı. Мабуть, головною інновацією Akıncı стане потенційна можливість використовувати ракети класу "повітря-повітря", у тому числі ІЧ (інфрачервоно)-керовані AAM Bozdoğan, BVRAAM Gökdoğan і AAM малої дальності Sungur (турецький варіант ПЗРК FIM-92 "Стінгер"). Радар AESA Akıncı дозволяє цьому БПЛА автономно вибирати цілі на великій відстані та вражати літаки, які повільно летять, вертольоти та безпілотники противника на відстані до 100 км.

[ + – ] Bayraktar Akıncı і його озброєння Фото: Baykar Defense

Крім вражаючих бойових можливостей Akıncı у повітрі, не менш важливою перевагою стане його великий арсенал озброєння класу "повітря-земля". У цьому разі справді революційною буде можливість нести кілька варіантів крилатих ракет сімейства SOM, призначених для використання проти ворожих фортифікацій, кораблів або будь-яких інших цілей, що вимагають точного попадання 230-кілограмової вибуховою боєголовкою. Перенесення цих ракет не тільки розширить можливості парку БПЛА, а й вивільнить винищувачі для задач повітряного бою. Це досягнення особливо цінно для Туреччини після її виключення з програми Join Strike Fighter.

[ + – ] Крилата ракета сімейства SOM Фото: Baykar Defense

Крім перерахованих можливостей для турецьких збройних сил, Туреччина і, зокрема, компанія Baykar отримують унікальний шанс продавати дружнім країнам Akıncı у комплекті з озброєнням — із ракетами SOM. У цьому відношенні в Туреччині практично немає конкурентів.

Оскільки ні Європа, ні Росія, ні Китай, ні США не здатні запропонувати аналогічну можливість, Akıncı напевно захочуть придбати навіть ті країни, які поки що не є покупцями турецької зброї.

З огляду на сумісність Akıncı з різними видами озброєння, держави на кшталт Пакистану або Бразилії, які експлуатують або розробляють власні крилаті ракети, у перспективі зможуть встановити на цей БПЛА свої розробки. Можливість інтеграції на Akıncı іноземних систем озброєння забезпечить безпрецедентну гнучкість, якою не можуть похвалитися традиційні постачальники зброї, такі як США і Китай.

[ + – ] Крилата ракета сімейства SOM Фото: Baykar Defense

Оскільки багато країн відчувають труднощі з придбанням сучасного озброєння для своїх нещодавно куплених західних літаків, а США та європейські країни часто виявляються не готові поставляти високоточну зброю за політично і/або фінансово прийнятними цінами, поява доступної та надійної альтернативи, безсумнівно, струсоне ринок. Це тільки початок широкого поширення передового озброєння, що використовується спільно з турецькими безпілотними платформами. До сих пір БПЛА можна було використовувати з різними типами високоточних боєголовок, але незабаром йтиметься про крилаті ракети, а незабаром, можливо, і про зброю класу "повітря-повітря". Межі можливостей доступних і недорогих у використанні безпілотників постійно розширюються, так що незабаром у Bayraktar Akıncı не буде відбою від міжнародних замовників.