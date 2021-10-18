Bayraktar Akıncı с двигателями "Мотор-Січ": "снайперская винтовка" дальнобойностью в 275 км

Кроме впечатляющих боевых возможностей Akıncı в воздухе, не менее важным преимуществом станет его обширный арсенал вооружения класса "воздух-земля". В этом отношении поистине революционной будет возможность нести несколько вариантов крылатых ракет семейства SOM, предназначенных для использования против вражеских фортификаций, кораблей или любых других целей.

Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!" – Тогда знаменосец в белых одеждах воскликнул: "Вперед, кавалькада!" "Акынджилар", Яхья Кемаль Беятлы

Прошло довольно много времени между разработкой нового типа боевых беспилотников (БПЛА) и появлением беспрецедентных возможностей для беспилотной войны. Хотя некоторые типы БПЛА имели увеличенную грузоподъемность, улучшенный набор датчиков или повышенную выносливость по сравнению со своими предшественниками, в последние годы редко появлялись новые типы вооружения, разрешенные для использования на БПЛА. Все изменилось с появлением Bayraktar Akıncı, который может похвастаться рядом особенностей, не встречавшихся ранее ни на одном другом типе БПЛА.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен ударному БПЛА Bayraktar Akıncı.

Одной из таких особенностей является запуск высокоточных крылатых ракет по целям на расстоянии более 275 км. Это стало возможным благодаря интеграции с крылатыми ракетами серии SOM, разработанными турецким научно-исследовательским институтом оборонной промышленности TÜBİTAK. Из-за ограничений по размерам и весу Akıncı может нести только одну крылатую ракету в единственном узле подвески, установленном на фюзеляже. Тем не менее, это на 100% превышает возможности по переноске крылатых ракет у любого другого типа беспилотников в мире.

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Возможность нести ракеты SOM – далеко не единственный козырь в рукаве Akıncı. Пожалуй, главной инновацией Akıncı станет потенциальная возможность использовать ракеты класса "воздух-воздух", в том числе ИК (инфракрасно)-управляемые AAM Bozdoğan, BVRAAM Gökdoğan и AAM малой дальности Sungur (турецкий вариант ПЗРК FIM-92 "Стингер"). Радар AESA Akıncı позволяет этому БПЛА автономно выбирать цели на большом расстоянии и поражать медленно летящие самолеты, вертолеты и беспилотники противника на расстоянии до 100 км.

[ + – ] Bayraktar Akıncı и его вооружение Фото: Baykar Defense

Кроме впечатляющих боевых возможностей Akıncı в воздухе, не менее важным преимуществом станет его обширный арсенал вооружения класса "воздух-земля". В этом отношении поистине революционной будет возможность нести несколько вариантов крылатых ракет семейства SOM, предназначенных для использования против вражеских фортификаций, кораблей или любых других целей, требующих точного попадания 230-килограммовой взрывной боеголовкой. Переноска этих ракет не только расширит возможности парка БПЛА, но и высвободит истребители для задач воздушного боя. Это достижение особенно ценно для Турции после ее исключения из программы Join Strike Fighter.

[ + – ] Крылатая ракета семейства SOM Фото: Baykar Defense

Помимо перечисленных возможностей для турецких вооруженных сил, Турция и, в частности, компания Baykar получают уникальный шанс продавать дружественным странам Akıncı в комплекте с вооружением — с ракетами SOM. В этом отношении у Турции практически нет конкурентов.

Поскольку ни Европа, ни Россия, ни Китай, ни США не способны предложить аналогичную возможность, Akıncı наверняка захотят приобрести даже те страны, которые пока что не являются покупателями турецкого оружия.

Учитывая совместимость Akıncı с различными видами вооружения, государства вроде Пакистана или Бразилии, которые эксплуатируют или разрабатывают собственные крылатые ракеты, в перспективе смогут установить на этот БПЛА свои разработки. Возможность интеграции на Akıncı иностранных систем вооружения обеспечит беспрецедентную гибкость, которой не могут похвастаться традиционные поставщики оружия, такие как США и Китай.

[ + – ] Крылатая ракета семейства SOM Фото: Baykar Defense

Поскольку многие страны испытывают трудности с приобретением современного вооружения для своих недавно закупленных западных самолетов, а США и европейские страны часто оказываются не готовы поставлять высокоточное оружие по политически и/или финансово приемлемым ценам, появление доступной и надежной альтернативы, несомненно, встряхнет рынок. Это только начало широкого распространения передового вооружения, используемого совместно с турецкими беспилотными платформами. До сих пор БПЛА можно было использовать с различными типами высокоточных боеголовок, но вскоре речь зайдет о крылатых ракетах, а вскоре, возможно, и об оружии класса "воздух-воздух". Границы возможностей доступных и недорогих в использовании беспилотников постоянно расширяются, так что вскоре у Bayraktar Akıncı не будет отбоя от международных заказчиков.