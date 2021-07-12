Американская армия тестирует мини-дроны для 40-мм гранатомета (фото)

Новинку можно запускать с рук или запуская ее из гранатомета. Несколько таких дронов способны объединятся в рой и действовать сообща.

Военные морской пехоты США начали осваивать одноразовые мини-дроны для запуска 40-мм гранат. Об этом сообщает The Drive.

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1-ый батальон 2-го полка морской пехоты проводили испытания новинки. Данное подразделение является экспериментальным пехотным батальоном для проверки нового снаряжения, операционных концепций и структур сил.

Drone40 изготавливается австралийским оборонным предприятием DefenderTex, которые заявляют, что дрон может иметь различное предназначение. Его могут оснащать видеокамерой, системой электронной борьбы, лазерным индикатором и ряда другого оборудования.

Фото: US Army

Сам дрон весит 190 грамм, а его длина — 12 сантиметром. Максимальный взлетный вес — 300 грамм. Его можно запускать как вручную, так и выстрелив из 40-мм гранатомета.

Фото: US Army

Управление дроном происходит при помощи наземной станции управления через зашифрованный радиоканал. В воздухе Drone40 может находиться до 1 часа. Также заявляется, что он может объединяться в рои с другими дронами.

Среди заявленных возможностей выделяется возможность использования дрона в качестве целеуказания для высокоточных ракет, устраивать дымовые завесы для защиты военных, а также для нанесения ударов напрямую небольшими боеголовками.

Напомним, Турция в ходе испытания дрона Songar сбросила термобарическую бомбу. Ранее американские военные показали вертолет через новый прибор ночного видения.