Американська армія тестує мінідрони для 40-мм гранатомета (фото)

Новинку можна запускати з рук або запускаючи її з гранатомета. Кілька таких дронів здатні об'єднуватися в рій і діяти спільно.

Військові морської піхоти США почали освоювати одноразові мінідрони для запуску 40-мм гранат. Про це повідомляє The Drive.

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1-ий батальйон 2-го полку морської піхоти проводили випробування новинки. Цей підрозділ є експериментальним піхотним батальйоном для перевірки нового спорядження, операційних концепцій і структур сил.

Drone40 виготовляється австралійським оборонним підприємством DefenderTex, які заявляють, що дрон може мати різне призначення. Його можуть оснащувати відеокамерою, системою електронної боротьби, лазерним індикатором і низкою іншого обладнання.

Фото: US Army

Власне дрон важить 190 грамів, а його довжина — 12 сантиметрів. Максимальна злітна вага — 300 грамів. Його можна запускати як вручну, так і вистріливши із 40-мм гранатомета.

Фото: US Army

Управління дроном відбувається за допомогою наземної станції управління через зашифрований радіоканал. У повітрі Drone40 може перебувати до 1 години. Також заявляється, що він може обʼєднуватися в рої з іншими дронами.

Серед заявлених можливостей виділяється можливість використання дрона як цілевказівки для високоточних ракет, влаштовувати димові завіси для захисту військових, а також для нанесення ударів безпосередньо невеликими боєголовками.

Нагадаємо, Туреччина в процесі випробування дрона Songar скинула термобаричну бомбу. Раніше американські військові показали вертоліт через новий прилад нічного бачення.